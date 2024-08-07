Стало известно, как пойманному на взятках генералу Мурышову передавали деньги

По информации источника канала, взятки бросали в почтовый ящик работника таможенной службы Константина Колганова в доме на Новом Арбате. Тот передавал деньги другим посредникам, в том числе генерал-майору.

Первую взятку Мурышов получил в августе 2022 года, следующую - через месяц. Всего таким образом генерал «заработал» примерно 3,9 миллиона рублей.

В декабре 2022 года Мурышова арестовали на два месяца по делу о взятке. Тогда защита ходатайствовала о домашнем аресте, но суд отказал. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Деньги он получал за отказ от проведения дополнительных проверок.

В качестве посредника при передаче взяток в деле фигурирует Дмитрий Нестеренко. Подсудимые свою вину не признают.