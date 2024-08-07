07 августа 2024, 11:00

Стало известно, как пойманному на взятках генералу Мурышову передавали деньги

РИА «Новости»
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Задержанный генерал-майор ФСБ Дмитрий Мурышов, который боролся с коррупцией в Федеральной таможенной службе, получал взятки через почтовый ящик. Об этом рассказал прокурор во время слушаний в военном суде Москвы, сообщил «Коммерсантъ».

По информации источника канала, взятки бросали в почтовый ящик работника таможенной службы Константина Колганова в доме на Новом Арбате. Тот передавал деньги другим посредникам, в том числе генерал-майору.

Первую взятку Мурышов получил в августе 2022 года, следующую - через месяц. Всего таким образом генерал «заработал» примерно 3,9 миллиона рублей.

В декабре 2022 года Мурышова арестовали на два месяца по делу о взятке. Тогда защита ходатайствовала о домашнем аресте, но суд отказал. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Деньги он получал за отказ от проведения дополнительных проверок.

В качестве посредника при передаче взяток в деле фигурирует Дмитрий Нестеренко. Подсудимые свою вину не признают.

Суд Коррупция Военные ФСБ Деньги Москва
07 августа 2024, 05:58
Появились подробности аферы с сухпайками для армии
РИА «Новости»
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Организованная преступная группа, которая занималась аферой с сухпайками для армии, распределила преступные роли между представителями предприятий-производителей. Об этом рассказал в беседе с РИА «Новости» источник из правоохранительных органов.

Собеседник агентства заявил, что фигуранты дела создали преступную группу и привлекли в нее акционеров, неустановленных руководителей и учредителей Грязнинского пищевого комбината, «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».

Речь идет о деле в отношении экс-заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Его задержали 26 июля, обвинили в растрате при отправке девяти миллионов пайков для армии по завышенной цене. Также к разбирательству привлекли совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко, который обеспечивал армию пищевыми наборами.

Ранее появились данные, что в деле Булгакова фигурируют госконтракты о поставке питания для кадетов в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Уголовное дело Краснодар Питание Мошенничество Армия
07 августа 2024, 05:36
В деле генерала Булгакова оказались госконтракты о поставке питания для кадетов
Freepik
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Государственные контракты о поставке питания для кадетов в Краснодаре и Санкт-Петербурге фигурируют в уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии, которое возбудили против экс-заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

По его данным, речь идет о двух контрактах. Один из них связан с предоставлением питания для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре, а второй для кадетского военного корпуса имени князя Александра Невского в Петербурге.

Ранее стало известно, что содержимое шести банковских ячеек одного из фигурантов дела также приобщили к разбирательству. В них находилось имущество, которое имело значение для следствия.

Булгакова задержали 26 июля, ему вменили растрату при поставке девяти миллионов пайков по завышенной стоимости. Также к делу привлекли совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко, он поставлял пищевые наборы. В его собственности нашли машину Aston Martin и долю компании - производителя консервов.

Санкт-Петербург Уголовное дело Питание Мошенничество Армия
06 августа 2024, 23:23
Ростовчанин, который забил избранницу кувалдой, заколол сокамерника
Freepik
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Ростовчанин, забивший свою избранницу кувалдой, заколол сокамерника в следственном изоляторе Новочеркасска, куда его отправили после задержания в связи с подозрением в убийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

По информации журналистов, он поссорился с мужчиной в камере, после чего дождался пока неприятель заснет. Потом подозреваемый напал на спящего сокамерника и восемь раз ударил в шею. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее этого мужчину задержали за жестокую расправу над сожительницей в Аксайском районе Ростовской области. Он привязал женщину к бамперу, протащил до лесопосадки и убил несколькими ударами по голове.

Еще одно убийство произошло в поселке Юг в Пермском крае. Местный житель разрешил возлюбленной пригласить домой брата. Оказалось, что гость был не родственником, а знакомым женщины. В итоге ее избранник обвинил их в интимной близости. Мужчины поссорились, один из них схватил нож и зарезал второго.

Задержания Уголовное дело Убийства Женщины Мужчины
06 августа 2024, 15:12
Итальянца в Москве задержали за запуск дрона над «Зарядьем»
Unsplash
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В Москве задержали итальянца, который, вопреки запрету, запустил дрон над парком «Зарядье». Мужчина прилетел в Россию, будучи бортпроводником авиакомпании Emirates, и решил поснимать виды с высоты птичьего полета, сообщил Telegram-канал Shot.

Дрон над Варваркой заметили днем 5 августа. Квадрокоптер Dji несколько раз пролетел над центром Москвы, заснял «Зарядье» и другие достопримечательности. Полицейские нашли и задержали оператора.

Нарушителем оказался 21-летний гражданин Италии, бортпроводник Emirates. Он сказал, что не знал о запрете на запуск дронов , и просто хотел поснимать город. Полицейские составили протокол по статье 11.4 КоАП России «Нарушение правил использования воздушного пространства».

Запрет на беспилотники в Москве ввели в мае 2023 года, напомнили «Известия». Полиция предупредила об административной и уголовной ответственности за его нарушение.

Италия Беспилотники Авиакомпании Москва

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