25 июля 2024, 23:15

Стало известно, как наказали дворника, пропагандировавшего ЛГБТ в столичном парке

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Пресненский суд Москвы постановил арестовать и выдворить из страны дворника, который пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения в одном из столичных парков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение суда.

«Абдикалыков М.П., находясь в парке культуры и отдыха „Красногвардейские пруды“, пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте с гражданином», - заявили в документе.

Сам Абдикалыков признал вину и отметил, что в тот день спал около пруда. Мужчине назначили наказание в виде ареста на 15 суток и выдворения за пределы РФ. Помимо этого, суд на такой же срок арестовал второго участника происшествия - гражданина по фамилии Антонов. Он признал вину и отметил, что «оказывал помощь мужчине».

Ранее к главе Сбербанка Герману Грефу обратилась глава комитета нижней палаты парламента по защите семьи Нина Останина. Она призвала больше не выпускать детские карты , на которых изображали радужного единорога. По мнению чиновницы, картинка похожа на символику ЛГБТ*.

*ЛГБТ-движение - экстремистская организация, запрещенная в России.

Суд ЛГБТ Парки Москва
25 июля 2024, 18:08
«Магия в промышленных масштабах». Псевдо-экстрасенсов из Петербурга осудили
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Красносельский районный суд Санкт-Петербурга осудил группу мошенников, которые выдавали себя за участников шоу «Битва экстрасенсов». Псевдо-ясновидящие получали деньги за оказание своих «услуг», сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«У нас опять магия, но уже в промышленных масштабах», - иронично отметили в пресс-службе.

Злоумышленники разместили объявления в сети от имени участников знаменитого шоу. Люди звонили «экстрасенсам», те общались с ними по телефону, оказывали «магические услуги» и получали за это деньги.

Жертвами в основном становились те, кто столкнулся с проблемами на любовном фронте. Женщины звонили, чтобы вернуть ушедшего мужа или молодого человека, а мужчины - изменяющую жену. Одна из потерпевших хотела поставить защиту на сына. Ей предложили два дорогостоящих варианта. Первый - на семь лет под названием семикупольная защита и с соответствующим названию ценником - 77 777 рублей. Второй вид еще более сильный.

«Двенадцатиапостольная защита, там идет на откуп в храм: 12 часов, 12 дней, 12 лет, то есть по сумме выходит - 121 212 рублей и „ни копейкой больше“», - отметили в суде.

Все фигуранты дела признали свою вину. Мужчина получил пять лет в исправительной колонии общего режима, две женщины по три и три с половиной года лишения свободы условно. «Экстрасенсы» частично погасили ущерб.

Ранее в Подмосковье задержали главу организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову. Силовики нагрянули в дом подозреваемой в Ивантеевке, именно там женщина принимала посетителей и проводила различные обряды. Помимо этого она продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви.

Санкт-Петербург Суд Женщины Мужчины Деньги Экстрасенсы
25 июля 2024, 12:10
Уголовное дело против блогера Шпака о фейках передадут в суд
РИА «Новости»
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СК завершил расследование против блогера Александра Шпака по делу о фейках о российской армии. После утверждения обвинительного заключения материалы передадут в суд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело против Шпака возбудили в марте. Предположительно, фейковые материалы блогер разместил в Telegram-канале. Ранее его уже привлекали к административной ответственности по этой же статье, объявили в розыск и заочно арестовали.

Шпак находится за пределами России.

Кроме того, СК завершил расследование дела о призывах к убийствам русских против бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.

Ранее в розыск в России объявили уральского блогера и главного редактора издания «Точка ньюс» Дмитрия Фоминцева. Статью, по которой его разыскивают, не уточнили.

Уголовное дело Суд Блогеры Армия Следственный комитет России
24 июля 2024, 19:56
Подозреваемого в подрыве авто в Москве заочно арестовали
РИА «Новости»
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В Москве арестовали Евгения Серебрякова, подозреваемого во взрыве автомобиля на севере столицы, рассказали РИА «Новости» в Замоскворецком районном суде. Меру пресечения избрали заочно.

В суде добавили, что мужчину до этого объявили в международный розыск.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Серебрякова», - рассказали журналистам.

Взрыв на Синявинской улице прогремел ранним утром 24 июля. Сдетонировало взрывное устройство, прикрепленное под днищем Toyota Land Cruiser Prado. В результате пострадали двое - водитель и женщина. Первый получил тяжелые травмы, но выжил, его спутницу госпитализировали. Предполагаемого преступника задержали в Турции. В МВД республики рассказали, что мужчина попал на территорию страны под видом обычного туриста , но практически сразу же на него поступил запрос от российских правоохранителей.

Турция Уголовное дело Суд Взрывы Машины Москва
24 июля 2024, 17:50
Подрывника машины в Москве поймали в Турции
Unsplash
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Правоохранители задержали в Турции подозреваемого в подрыве внедорожника на севере Москвы. Об этом заявил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети X.

По его словам, подозреваемого задержали в Бодруме. Он отметил, что в 10:30 по московскому времени с турецкими правоохранителями связались сотрудники российского подразделения Интерпола. Они сообщили, что в Турцию прибыл гражданин России, которого подозревают в подрыве автомобиля. В Бодрум мужчина прилетел прямым рейсом из Москвы.

«Он был задержан подразделениями полиции провинции Мугла в Бодруме», - заключил Ерликая.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался 24 июля во дворе жилого дома на севере Москвы. На момент взрыва в салоне внедорожника находились двое человек: мужчина и женщина. Соседка пострадавшей пары рассказала, что у них не было врагов, которые могли бы устроить покушение.

Турция МВД РФ Машины Москва

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