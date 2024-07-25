Стало известно, как наказали дворника, пропагандировавшего ЛГБТ в столичном парке
Пресненский суд Москвы постановил арестовать и выдворить из страны дворника, который пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения в одном из столичных парков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение суда.
«Абдикалыков М.П., находясь в парке культуры и отдыха „Красногвардейские пруды“, пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте с гражданином», - заявили в документе.
Сам Абдикалыков признал вину и отметил, что в тот день спал около пруда. Мужчине назначили наказание в виде ареста на 15 суток и выдворения за пределы РФ. Помимо этого, суд на такой же срок арестовал второго участника происшествия - гражданина по фамилии Антонов. Он признал вину и отметил, что «оказывал помощь мужчине».
Ранее к главе Сбербанка Герману Грефу обратилась глава комитета нижней палаты парламента по защите семьи Нина Останина. Она призвала больше не выпускать детские карты , на которых изображали радужного единорога. По мнению чиновницы, картинка похожа на символику ЛГБТ*.
*ЛГБТ-движение - экстремистская организация, запрещенная в России.