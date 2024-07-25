Стало известно, как наказали дворника, пропагандировавшего ЛГБТ в столичном парке

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга осудил группу мошенников, которые выдавали себя за участников шоу «Битва экстрасенсов». Псевдо-ясновидящие получали деньги за оказание своих «услуг», сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«У нас опять магия, но уже в промышленных масштабах», - иронично отметили в пресс-службе.

Злоумышленники разместили объявления в сети от имени участников знаменитого шоу. Люди звонили «экстрасенсам», те общались с ними по телефону, оказывали «магические услуги» и получали за это деньги.

Жертвами в основном становились те, кто столкнулся с проблемами на любовном фронте. Женщины звонили, чтобы вернуть ушедшего мужа или молодого человека, а мужчины - изменяющую жену. Одна из потерпевших хотела поставить защиту на сына. Ей предложили два дорогостоящих варианта. Первый - на семь лет под названием семикупольная защита и с соответствующим названию ценником - 77 777 рублей. Второй вид еще более сильный.

«Двенадцатиапостольная защита, там идет на откуп в храм: 12 часов, 12 дней, 12 лет, то есть по сумме выходит - 121 212 рублей и „ни копейкой больше“», - отметили в суде.

Все фигуранты дела признали свою вину. Мужчина получил пять лет в исправительной колонии общего режима, две женщины по три и три с половиной года лишения свободы условно. «Экстрасенсы» частично погасили ущерб.

Ранее в Подмосковье задержали главу организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову. Силовики нагрянули в дом подозреваемой в Ивантеевке, именно там женщина принимала посетителей и проводила различные обряды. Помимо этого она продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви.