Стало известно, для кого сенатор Савельев нанял киллера

По данным источника канала, Ионов в то время работал советником генерального директора фирмы Андрея Андриановского, где у сенатора была своя доля. Занимавший пост советника Ионов попал под уголовное дело за растрату 1,6 миллиона рублей из кассы фирмы.

Андрей Андриановский в комментарии 360.ru не ответил на вопрос о том, был ли у Савельева и Ионова конфликт из-за денег. Но подтвердил, что судебное разбирательство о растрате действительно имело место.

«Спор у компании к этому человеку был и таких судов было очень много, но все это было давно», - заявил Андриановский.

По данным Mash, часть потраченных денег Ионов в итоге вернул. Но сенатор поле приговора денег не получил.

«Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что Савельев через посредников пообещал вознаграждение в 100 тысяч долларов за убийство отбывающего наказание Ионова. Сообщники сенатора в качестве киллера привлекли сотрудника ФСИН. Но сотрудник ведомства обратился в ФСБ и действовал уже под их контролем.

В результате все закончилось инсценировкой убийства с официальным протоколом смерти Ионова, который передали сенатору. Савельев заплатил обещанную награду. Посредника схватили во время передачи денег исполнителю.

Самого сенатора правоохранители задержали в пятницу, 2 августа на выходе с заседания Совета Федерации. По запросу Генерального прокурора Краснова верхняя палата парламента сняла с подозреваемого неприкосновенность.