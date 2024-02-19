Стали известны причины объявления в розыск главы «Ленфильма»

По данным издания, Щербаков курирует несколько Telegram-каналов.

«Щербаков объявлен в розыск в связи с тем, что против него дали показания лица, владеющие и администрирующие канал „Небрехня“, - подчеркнул собеседник издания.

МВД России 19 февраля объявило главу «Ленфильма» в розыск по статье Уголовного кодекса. По какой именно - в ведомстве не уточнили.

Ранее МВД объявило в розыск по уголовной статье блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, владельца выступающей во второй лиге Кипра футбольного клуба «КраСава». Тот с иронией пригласил правоохранителей посетить матч своей команды.

Также в международный розыск объявили нападающего «Спартака» Квинси Промеса, осужденного в Нидерландах. Мужчину пока не экстрадировали. Спортсмена заочно приговорили к шести годам тюрьмы.