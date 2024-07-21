21 июля 2024, 08:39

Стали известны подробности вербовки подрывника железной дороги под Рязанью

РИА «Новости»
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Признавший вину в подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году гражданин России и Италии Руслан Сидики полностью раскаялся в содеянном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фигурант признался, что он должен был получить от украинских кураторов 15 тысяч долларов за совершенное преступление.

При этом Сидики сам вышел на спецслужбы Украины в одном из запрещенных в России мессенджеров и добровольно был завербован.

«Ему пообещали выплатить 15 тысяч долларов США. Обещанных денег, как ни странно, он не получил», - отметили правоохранители.

Подрыв взрывного устройства произошел 11 ноября 2023 года на перегоне между станциям Блокпост и Рыбное в Рязанской области. В результате ЧП с путей сошли 19 вагонов грузового поезда.

Ранее оперативники ФСБ по подозрению в государственной измене задержали жителя Великого Новгорода.

СБУ Терроризм Россия
21 июля 2024, 00:17
Участника СВО убили в Дагестане из-за земельного спора
РИА «Новости»
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Участника специальной военной операции Бозигита Алибекова убили в Дагестане. Возможной причиной расправы стал земельный спор, сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, спор с родственниками у погибшего был связан со старым земельным участком. Частью территории в селе Агачаул хотели владеть несколько местных семей.

После возвращения со спецоперации Алибеков начал строительные работы на спорном участке. Неделю назад между враждующими семьями произошла перестрелка. В итоге, ранения получили несколько человек. Бозигит Алибеков погиб на месте.

Ранее в Армавире от рук местного жителя погиб боец СВО. Преступление произошло 14 июля около кафе на улице Ленина. В ходе конфликта подозреваемый ударил ножом в живот военнослужащего и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Накануне стало известно о задержании убийцы бойца спецоперации.

Дагестан Убийства Военные
20 июля 2024, 16:40
Дело завели в Удмуртии после ДТП с участием двух автобусов с семью пострадавшими
РИА «Новости»
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В Удмуртии завели уголовное дело после аварии с участием двух пассажирских автобусов в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственого комитета по региону.

ЧП произошло ранее в субботу на улице Удмуртской в Ижевске. В результате столкновения одного из автобусов со световой опорой травмы получили семь пассажиров, пять из которых доставили в больницу. После он столкнулся с другим автобусом, который двигался в попутном направлении.

Следователи ведут производство по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В рамках расследования уголовного дела СК выполнит комплекс следственных действий, направленных на полное установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее три человека пострадали и двое погибли в ДТП на трассе М-2 в Подольске с участием легковушки и «Газели».

ДТП Удмуртия Автобусы
20 июля 2024, 16:06
Суд арестовал еще двух напавших на депутата Госдумы Матвеева в Самаре
РИА «Новости»
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Обвиняемые в покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева трое молодых людей отправились в следственный изолятор Самары до 17 сентября. Об этом народный избранник написал в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что первым арестовали подростка, который входил в число нападавших. Вторым стал трижды судимый за кражи и грабежи рецидивист.

По словам Матвеева, по всем прошлым делам производство прекратили после примирения сторон с согласия следствия и прокурора.

Для третьего участника нападения понадобился переводчик. По-русски молодой человек не говорил.

«Свидетели говорят, что до того, как мы с водителем решили их остановить, они избили четыре-пять человек, включая конфликт на пляже, водителя маршрутки и посетителей магазина», - уточнил Матвеев.

Депутат не исключил, что число пострадавших может быть больше. Он призвал всех, кто узнал участников нападения, обратиться к следователям для дачи показаний.

Группа мигрантов напала на депутата Матвеева в Самаре в минувший четверг, 18 июля. Он пояснил, что увидел, как молодые люди нападали на прохожих, и решил их остановить, но сделать ничего не успел, так как ему нанесли сильный удар по голове.

Изначально самарские следователи завели против задержанных уголовное дело о хулиганстве. Но после вмешательства председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина переквалифицировали статью на покушение на убийство.

Уголовное дело Суд Мигранты Госдума РФ Депутаты Россия Аресты
20 июля 2024, 15:50
Петербургский бизнесмен недосчитался 10 млн рублей после визита домушников
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Деловая поездка на пять дней дорого обошлась предпринимателю из Санкт-Петербурга. После возвращения в квартиру он увидел пустой сейф, где хранил 10 миллионов рублей. Подробности кражи у бизнесмена сообщила «Фонтанка».

По данным издания, квартира предпринимателя находится на 23-м этаже жилой высотки на проспекте Космонавтов. Сигнализацию мужчина в квартиру не устанавливал и уехал по делам на пять дней, понадеявшись на надежность входной двери и сейфа.

Но никакие препятствия домушников не остановили. После проникновения в квартиру они взломали хранилище и забрали лежавшие там миллионы.

Полиция возбудила уголовное дело о краже. Криминалисты сейчас выясняют, как воры проникли в квартиру предпринимателя.

Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило жителям, что на время летних отпусков количество квартирных краж увеличивается. Чтобы не стать жертвой домушников, ведомство посоветовало установить охранную сигнализацию с камерами видеонаблюдения, а также оборудовать надежную дверь с двумя и более замками. Кроме того, необходимо плотно закрывать окна и балконные двери, а также застраховать свою недвижимость от незваных гостей.

Санкт-Петербург Уголовное дело Кражи Бизнес Деньги

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