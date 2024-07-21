Стали известны подробности вербовки подрывника железной дороги под Рязанью

Фигурант признался, что он должен был получить от украинских кураторов 15 тысяч долларов за совершенное преступление.

При этом Сидики сам вышел на спецслужбы Украины в одном из запрещенных в России мессенджеров и добровольно был завербован.

«Ему пообещали выплатить 15 тысяч долларов США. Обещанных денег, как ни странно, он не получил», - отметили правоохранители.

Подрыв взрывного устройства произошел 11 ноября 2023 года на перегоне между станциям Блокпост и Рыбное в Рязанской области. В результате ЧП с путей сошли 19 вагонов грузового поезда.

Ранее оперативники ФСБ по подозрению в государственной измене задержали жителя Великого Новгорода.