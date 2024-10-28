Стали известны подробности побега заключенных из ИК-2 в Липецкой области

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По данным собеседника агентства, заключенные якобы вышли на территорию бетонного завода и срезали там светоотражающие ленты. Подкоп заметили через 15 минут после побега. Его общий метраж составил 65 метров. Предположительно, заключенные рыли около 30 сантиметров ежедневно.

Там, где трудятся осужденные, по периметру находятся высокие заборы, протянута колючая проволока и стоит кирпичное ограждение. Всего на территории исправительной колонии расположено пять зданий.

Из ИК-2 сбежали шестого заключенных. Силовики уже задержали пятерых из них.

Местонахождение шестого осужденного пока неизвестно. Как сообщил Telegram-канал Shot, у сбежавших заключенных был подельник.