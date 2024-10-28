28 октября 2024, 08:32

Стали известны подробности побега заключенных из ИК-2 в Липецкой области

РИА «Новости»
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Сбежавшие из исправительной колонии в Липецкой области заключенных сделали самодельные лопаты и рыли ими подкоп. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, заключенные якобы вышли на территорию бетонного завода и срезали там светоотражающие ленты. Подкоп заметили через 15 минут после побега. Его общий метраж составил 65 метров. Предположительно, заключенные рыли около 30 сантиметров ежедневно.

Там, где трудятся осужденные, по периметру находятся высокие заборы, протянута колючая проволока и стоит кирпичное ограждение. Всего на территории исправительной колонии расположено пять зданий.

Из ИК-2 сбежали шестого заключенных. Силовики уже задержали пятерых из них.

Местонахождение шестого осужденного пока неизвестно. Как сообщил Telegram-канал Shot, у сбежавших заключенных был подельник.

Заключенные Побеги Липецкая область
28 октября 2024, 05:40
Осужденный в РФ американец Гордон Блэк признался, что хочет вернуться домой
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Осужденный в России военнослужащий США Гордон Блэк заявил, что хочет вернуться домой, но при этом отказался от помилования, надеясь поучаствовать в программе обмена заключенными. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Вести. Приморье».

«Конечно, я хочу домой. Но решение за моим правительством», - заявил американец.

Блэк добавил, что об обмене заключенными ему рассказали сотрудники СИЗО, а не представители властей США. По его словам, такие обмены положительно влияют на политические отношения.

На вопрос журналиста об условиях содержания в тюрьме он ответил, что ему не на что жаловаться. Блэк добавил, что переписывается с матерью и пытается установить контакт с другими членами семьи и друзьями. Также ему регулярно передают книги на английском языке.

Суд во Владивостоке приговорил Блэка за угрозу убийством и кражу к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму в 10 тысяч рублей. В конце августа Приморский краевой суд отклонил апелляцию адвоката американца, оставив приговор без изменений.

США Заключенные Убийства Тюрьмы Приговоры Россия Кражи
27 октября 2024, 22:25
Полиция проверит видео с живодером в Клину
РИА «Новости»
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Полиция проверит информацию об издевательствах над собакой в городском округе Клин. Ролик с протащенным по деревне Пустые Меленки псом появился в интернете, сообщила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Мои коллеги проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. <…> Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на задержание правонарушителя, действиям которого будет дана правовая оценка», - сказала она.

Волк уточнила, что полиция не получила заявлений по этому поводу. О произошедшем стало известно во время мониторинга Сети. В интернете появилось видео, на котором мужчина привязал к машине собаку и протащил ее по деревне Пустые Меленки.

Местные жители рассказали Telegram-каналу Shot , что 72-летний пенсионер застрелил пса соседа, привязал труп к машине и уехал в неизвестном направлении. По их словам, мужчина разделался с собакой после того, как она попала в поставленный им капкан.

Жителя Мытищ тоже обвинили в живодерстве. Соседи пожаловались, что он протащил по дороге двух привязанных к машине собак, а затем избил соседа.

Клин МВД РФ Собаки Животные Полиция
27 октября 2024, 20:57
Уголовное дело завели после массового ДТП с автобусом в Петербурге
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса на площади Восстания в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по городу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - указали в ведомстве.

По предварительной версии, водитель рейсового автобуса «Пассажиравтотранс» проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилями.

Массовая авария произошла 27 октября в центре Северной столицы В ДТП пострадали более 10 человек.

Среди них - трое детей, их состояние оценили как средней тяжести.

Двум несовершеннолетним помощь оказали на месте. Еще 15 пострадавших от госпитализации отказались.

Следователи пришли с обыском в компанию-перевозчик, они допрашивают потерпевших и очевидцев случившегося. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Санкт-Петербург Уголовное дело ДТП Автобусы
27 октября 2024, 17:53
Мигрант четыре раза ударил отверткой пассажира такси в Химках
РИА «Новости»
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В Химках мигрант-таксист напал на пассажира и нанес ему минимум четыре удара отверткой. Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи начали производство по статье о покушении на убийство. ЧП произошло 24 октября, водитель такси набросился на своего пассажира и ударил его отверткой. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

В СК уточнили, что причиной конфликта стал отказ пассажира оплачивать сумму за поездку водителю, который потребовал цену, в два раза превышающую стоимость в приложении.

МВД также расследует отдельное уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека». Водитель является уроженцев Киргизии, его задержали.

Ранее мигрант напал на военного в Санкт-Петербурге. Следственный комитет завел уголовное дело.

Уголовное дело Мигранты Химки Следственный комитет России

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