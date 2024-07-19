19 июля 2024, 10:01

Стали известны подробности дела экс-депутата Абельцева

РИА «Новости»
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Бывший член высшего совета ЛДПР, депутат четырех созывов Государственной думы Сергей Абельцев обещал должность помощника парламентария за вознаграждение. Об этом рассказали РИА «Новости» в Замоскворецком суде Москвы.

«По версии следствия, Абельцев, реализуя преступный умысел, сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной думы», - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в суде, Абельцев говорил, что якобы имел возможность за вознаграждение решить вопрос с трудоустройством на должность помощника депутата.

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным источника агентства, речь идет 10 миллионах рублей. Накануне Абельцева арестовали до 17 сентября. Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд Мошенничество Депутаты
19 июля 2024, 09:48
Теракт на автовокзале предотвратили в Ессентуках
РИА «Новости»
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Выходец из Центральной Азии планировал совершить теракт на автовокзале в Ессентуках. Преступление предотвратили, заявили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, задержанный был членом запрещенной в России международной террористической организации (МТО).

«Террорист присягнул на верность главарю МТО и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки», - подчеркнули в ФСБ.

Для атаки злоумышленник собирался использовать самодельное взрывное устройство. Силовики установили, что преступник успел провести разведку автовокзала и подобрал место для закладки СВУ.

Составные части, химические вещества и поражающие элементы для его изготовления мужчина хранил в заранее оборудованном тайнике в съемном гараже. После совершения теракта он собирался уехать в Сирии, а там вступить в террористическую группировку.

Злоумышленника своевременно выявили и задержали. Из схрона изъяли компоненты СВУ, а по месту жительства преступника обнаружили террористические пропагандистские материалы.

Против мужчины возбудили дело о теракте. Расследование продолжается.

Терроризм ФСБ
19 июля 2024, 02:48
Обвиняемый во взяточничестве экс-замглавы Генштаба Шамарин частично признал вину
Unsplash
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Проходящий по уголовному делу о получении взятки генерал-лейтенант Вадим Шамарин, которого ранее отстранили от должности начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба ВС РФ, частично признал вину. Об этом сообщил «Коммерсант».

Проходящий по уголовному делу о получении взятки генерал-лейтенант Вадим Шамарин, которого ранее отстранили от должности начальника Главного управления связи - замначальника Генштаба ВС РФ, частично признал вину. Об этом сообщил «Коммерсант».

Шамарина обвиняют в получении взятки в размере 36 миллионов рублей, но сам генерал утверждает, что получил только 19 миллионов рублей от пермского телефонного завода «Телта». Кроме того, с квалификацией предъявленного ему обвинения он категорически не согласен, уточнило издание.

По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года гендиректор предприятия Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина передали генералу 36 миллионов рублей «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

Посредником выступил экс-начальник 1-го управления Главного управления связи МО РФ генерал-майор Александр Оглоблин. Последний проходит по делу свидетелем. Высоков и Гришина были арестованы.

Самого Шамарина арестовали в мае. Суд оставил его под стражей до 21 октября. Его защита просила перевести генерала под домашний арест, но следствие в ходатайстве о продлении ареста указало, что в случае освобождения от Шамарина могут начать поступать угрозы жизни и здоровью.

Ранее Минобороны подало в суд на ОАО ПТЗ «Телта» на сумму 38,8 миллиона рублей.

Суд Военные Россия Армия
18 июля 2024, 23:09
Один из напавших на депутата Матвеева в Самаре мигрантов оказался рецидивистом
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Самарские правоохранители установили личности и задержали мигрантов, напавших и ударивших по голове депутата Госдумы Михаила Матвеева. Среди них оказался трижды судимый рецидивист. Об этом пострадавший народный избранник сообщил в своем Telegram-канале.

Матвеев еще раз напомнил, что он стал свидетелем, как мигранты избивали прохожих на улице Самары. Вместе с водителем он вмешался и пытался остановить трех молодых людей. Но сделать ничего не успел, потому что один из иностранцев нанес депутату удар по голове.

«Как выясняется, ударили камнем», - написал Матвеев.

Он подтвердил, что следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и задержали нападавших. Депутат подчеркнул, что никому не советует лезть с голыми руками к мигрантам, у которых в руках палки и бутылки.

«Мигрантская преступность на улицах среди бела дня уже доводит до того, что депутат Госдумы вынуждены в нее лично вмешиваться», - подчеркнул Матвеев.

После ранения пострадавшего депутата забрали прибывшие на место врачи скорой помощи. В комментарии 360.ru Матвеев рассказал, что ему зашили рану и попросили пройти обследование на сотрясение головного мозга. После к нему больницу приехал следователь, чтобы записать его показания.

Уголовное дело Мигранты Госдума РФ Депутаты Россия
18 июля 2024, 21:53
СК завел дело после нападения мигрантов на депутата Матвеева в Самаре
РИА «Новости»
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Уголовное дело о хулиганстве завели в Самаре после нападения мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве подчеркнули, что всех участников конфликта задержали. Сейчас криминалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения.

Расследование уголовного дела взяла под контроль областная прокуратура.

В пресс-службе ведомства сообщили, что на место происшествия прибыл прокурор Промышленного района города Владимир Исаев.

О нападении трех молодых людей Матвеев сообщил в своем Telegram-канале. Там же он опубликовал этот момент. По его словам, вооруженные палкой мигранты избивали прохожих. Чтобы их остановить, он вышел из машины вместе со своим водителем, но успел только достать удостоверение, как получил удар по голове.

До приезда полиции Матвеев и его водитель задержали одного из нападавших. В ходе общения они выяснили, что молодой человек приехал из Узбекистана, но получил российское гражданство.

Матвеева забрали в больницу, где врач ему сообщил, что он получил удар бутылкой. Сам депутат в комментарии 360.ru заявил, что до сих пор находится в больнице и ждет обследования для проверки на сотрясение головного мозга.

Уголовное дело Прокуратура РФ Больницы Мигранты Депутаты Следственный комитет России

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