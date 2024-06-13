13 июня 2024, 00:09

Стали известны мотивы открывшего стрельбу у Оптиной пустыни под Калугой

РИА «Новости»
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Неизвестный мужчина, открывший огонь по автомобилю в Калужской области, действовал с целью ограбления. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, мужчина остановил автомобиль с целью ограбления», - подчеркнул собеседник агентства.

Злоумышленник открыл огонь у монастыря Оптина пустынь вечером 12 июня и устроил перестрелку с полицейскими. Ему удалось скрыться. В результате ЧП пострадала женщина. Она получила ранение в ногу. Стрелка объявили в розыск.

Ранее вооруженный пистолетом и ручными гранатами мужчина ограбил офис банка в Хабаровске. Его добыча составила более 13 миллионов рублей. Правоохранительные органы приняли меры для его поиска и задержания.

Стрельба Ограбления Преступления Мужчины
12 июня 2024, 23:43
«Завод имени Дегтярева» потребовал взыскать с фирмы брата Галкина 2,1 млн рублей
РИА «Новости»
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Арбитражный суд Москвы принял в производство иск ОАО «Завод имени Дегтярева» к фирме ООО «Оружейные мастерские», которой владеет брат шоумена Максима Галкина* Дмитрий. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

Сумма иска составляет 2,1 миллиона рублей по договору поставки от января 2023 года. Исковое заявление приняли к производству, дату его рассмотрения пока не назначили, сообщил источник агентства.

Старший брать юмориста до 2017 года был гендиректором ООО «Военно-промышленная компания», а сейчас является соучредителем ООО «Оружейные мастерские» с 25% акций.

Ранее в офисе и дома Дмитрия Галкина прошли обыски. Компания брата шоумена занимается переоснащением БТР, у них были подписаны контракты с Минобороны на 18 миллиардов рублей.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Суд Заводы Максим Галкин Москва
12 июня 2024, 22:06
Клинику Хайдарова заподозрили в подделке диагноза умершего пациента
РИА «Новости»
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Вдова скончавшегося продюсера Петра Гаврилова, который делал операцию в клинике пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова, заподозрила врачей медучреждения в фальсификации диагноза бывшего мужа. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным экс-жены пострадавшего, в день смерти Гаврилова бариатрический хирург Илья Елагин обсуждал с Хайдаровым и его супругой возможность убрать из диагноза умершего слово «сепсис».

Гаврилов скончался спустя 10 дней после того, как Елагин сделал ему операцию по резекции желудка, даже несмотря на повторно проведенное хирургическое вмешательство.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники IQ Plastique, а в мае Хайдарова отправили под домашний арест.

Суд Скандалы Врачи Аресты Пластические операции
12 июня 2024, 18:29
Стала известна личность второго фигуранта дела о педофилии против директора ЧЭМК
Freepik
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Вторым фигурантом уголовного дела, возбужденного против генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, стала Дарья Ф., рассказали РБК в пресс-службе Челябинского районного центрального суда. По данным Ura.ru, она предоставляла Ходоровскому подростков для интимных утех, а затем дала против него показания.

В издании отметили, что на суде женщина плакала и просила не разлучать ее с маленьким сыном.

Ранее стало известно, что в деле есть второй фигурант и его арестовали.

Павла Ходоровского заподозрили в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным СМИ, он якобы развлекался с подростками за деньги. Семидесятидвухлетнего топ-менеджера задержали 11 июня и на следующий день также арестовали сроком на два месяца.

Решение принял Центральный районный суд Челябинска на закрытом заседании.

Вторым фигурантом уголовного дела, возбужденного против генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, стала Дарья Ф., рассказали РБК в пресс-службе Челябинского районного центрального суда. По данным Ura.ru , она предоставляла Ходоровскому подростков для интимных утех, а затем дала против него показания.

Уголовное дело Суд Преступления Челябинск
12 июня 2024, 15:46
Появилось видео с арестованным за педофилию директором Челябинского комбината
Телеканал «360»
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Гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината арестовали, мужчину подозревают в растлении несовершеннолетних. Видеозапись с ним у здания суда появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что правоохранители отводят директора ЧЭМК в автозак. Мужчина прикрывает лицо курткой и не отвечает на вопросы журналистов.

Пресс-служба Следственного комитета по региону подтвердила, что директора предприятия обвиняют в педофилии. По факту преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних возбудили уголовное дело.

Помимо 72-летнего генерального директора, фигурантом дела стала его спутница , которая знакомила мужчину с девушками. По данным РЕН ТВ , ее тоже арестовали.

Ранее житель Ленобласти растлил 12- летнюю девочку на детской площадке в поселке Мыза-Ивановка. Преступление он совершил 1 июня - в День защиты детей. Мать пострадавшей обратилась в полицию, по подозрению в растлении правоохранители задержали 35-летнего местного жителя. В отношении него возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Преступления Педофилы Челябинск Полиция

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