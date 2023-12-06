06 декабря 2023, 15:48

Стали известны детали задержания членов ОПГ, убивавшей по заказу

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Задержание членов организованной преступной группировки, причастной к громким заказным убийствам, проходило с участием ГУСБ Росгвардии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, который в прошлом занимал должность советника директора этого ведомства.

Он обратил внимание, что среди задержанных оказались действующие сотрудники Росгвардии.

«В их числе - начальник штаба СОБР „Рысь“ Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных», - отметил парламентарий.

Хинштейн добавил, что члены банды в начале нулевых выполняли заказные убийства, похищали людей, а также занимались разбоем. Большинство задержанных в то время служили в СОБР, подытожил он.

В МВД сообщили, что ОПГ, в которую входили около 20 человек, появилась в конце 1990-х. Ее членов обвинили в совершении более чем 30 резонансных преступлений , в том числе в убийстве советника министра путей сообщения в 2002 году.

МВД РФ Росгвардия Полиция
06 декабря 2023, 16:40
Суд арестовал счета обвиняемого в мошенничестве блогера Шабутдинова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суд в Москве наложил арест на денежные средства, находящиеся на 17 счетах блогера Аяза Шабутдинова, которого подозревают в мошенничестве, а также на 11 счетах его соучастника, открытых в различных банках. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что 35-летнего соучастника уже объявили в розыск. Его заочно привлекли в качестве обвиняемого.

Кроме того, подозреваемого отстранили от должности исполнительного директора АНО и генерального директора акционерного общества, через которые реализовались обучающие курсы.

В начале ноября обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова арестовали и отправили в СИЗО. Адвокаты блогера попытались оспорить решение , однако суд не поддержал позицию защиты.

По версии следствия, обвиняемый с соучастниками убеждал людей, что те смогут стать бизнесменами и зарабатывать большие деньги после его курсов. Вину блогер не признал.

Прокуратура РФ Мошенничество Москва 2023
06 декабря 2023, 12:01
Участников банды, более 20 лет убивавших людей на заказ, задержали в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России обезвредили организованную преступную группировку (ОПГ), которая более 20 лет выполняла тяжкие заказные преступления в Москве и других регионах страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Подозреваемые причастны более чем к 30 резонансным преступлениям. В их числе - убийство советника министра путей сообщения, которое произошло в 2022 году, а также владельца Красногвардейского рынка Москвы в 2004 году.

Лидером банды, в которую входили около 20 человек, оказался бывший российский военнослужащий, он долгое время проживал на Украине. Для координации действий членов ОПГ главарь приезжал в Россию. В его подчинении находились действующие сотрудники МВД, Госавтоинспекции, ВС России, гражданские лица.

ОПГ сформировали в конце девяностых. Ее члены совершали преступления столичном регионе и Калужской области, Красноярском крае, других субъектах России.

Весной задержали лидера и шестерых участников банды, им предъявили обвинения. Всех фигурантов уголовного дела отправили в СИЗО. В начале декабря силовики задержали еще восемь человек. Сейчас с ними проводят следственные мероприятия.

Ранее в Новосибирске задержали заместителя начальника управления МВД. Его заподозрили в причастности к нелегальному игорному бизнесу.

Полиция
06 декабря 2023, 11:47
Дело хакерской группировки Флинта о теневом рынке средств платежей передали в Калугу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Калужский гарнизонный военный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в отношении так называемой хакерской группировки Флинта под руководством Алексея Строганова с ником Flint24. Территориальную подсудность изменили, потому что фигуранты дела и многие преступления связаны с этим регионом, сообщил РБК.

Судья 235-го гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко 5 декабря отправил дело в Калужский гарнизонный военный суд. Он заявил, что 12 преступлений, в том числе самые тяжкие, совершили в Калужской области, 14 из 26 обвиняемых жили там, а их лидер Алексей Строганов прописан в Обнинске.

По версии следствия, созданная им группировка с мая 2014 года по июль 2017 года контролировала значительную часть теневого рынка платежей. Она продавала дампы - записанную на магнитные полосы карт информацию, в том числе реквизиты, коды CVV и CVC.

Хакеров обвинили в неправомерном обороте средств платежей и создании преступного сообщества. Главный обвиняемый действовал под ником Flint24. На него возложили вину за организацию и финансирование сообщества.

В 2021 году хакерскую атаку устроили на маркетплейс Wildberries. У него похитили более 385 миллионов рублей.

«Известия» сообщали, что популярные интернет-магазины использовали еще в одной схеме. Кибермошенники перенаправляли пользователей настоящих сайтов на свои, поддельные.

Уголовное дело Суд Хакеры
06 декабря 2023, 10:45
СК попросит арестовать подозреваемого в избиении до смерти бабушки в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следствие попросит суд арестовать мужчину, которого подозревают в избиении до смерти бабушки на юге Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка СК.

По информации ведомства, в ночь с 3 на 4 декабря мужчина в нетрезвом состоянии набросился на пенсионерку в квартире многоэтажки на улице Шипиловской. Он нанес ей множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. Женщина скончалась на месте.

Против мужчины возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Следователи уже провели ряд экспертиз и допросили злоумышленника. Он признал вину и раскаялся.

Ранее в Москве взяли под стражу 34-летнего мужчину, которого обвинили в убийстве своей бабушки молотком.

Убийства Следственный комитет России Москва 2023

Новости по теме