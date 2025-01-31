Стали известны детали дела бывших заместителей Чубайса

Последний приговор к смертной казни в России привели в исполнение в сентябре 1996 года. Расстрельный список закрыл серийный маньяк Сергей Головкин по кличке Фишер, убивший 11 мальчиков. Следователь Евгений Карчевский рассказал в интервью YouTube-проекту «Линза», как удалось выйти на след убийцы-педофила.

Головкин жестоко убивал детей с 1986 по 1992 год. Младшему из них было 10 лет. Их расчлененные тела нашли в разных участках леса, при этом на местности следователи крови не обнаружили.

По тому, как были расчленены тела, стало понятно, что убийца знал анатомию и хирургию, а также занимался этим в укромном для себя месте. Тогда под подозрение попал зоотехник с местного конезавода Головкин.

Его задержали после того, как на одном из тел обнаружили следы кормовой добавки для животных. Головкин вину не признал и его отпустили, но в тот же день он пытался покончить с собой.

В итоге маньяк признался и показал следователям, где хранил труп последнего убитого ребенка. Это был его гараж.

«Благодаря тщательному осмотру было обнаружено вот это подполье, пыточная комната, в которой специально и крюки были, и на потолке специальные установлены металлические трубы, по которым ходила тележка, чтобы можно было передвигать подвешенные трупы», - рассказал Карчевский.

В подвале еще находился рыбацкий ящик, где лежали вазелин, презервативы, веревки и несколько ножей, а также детская ванна с остатками запекшейся крови. Нашли и остатки кожи.

По словам Карчевского, жестокие наклонности у Головкина проявились еще в детстве. Он кипятил рыбок в аквариуме, убил и разделал кошку. Его часто травили сверстники, поэтому в качестве жертв он выбирал подростков по прообразу своих обидчиков.

Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян рассказал в 2021 году, что 10 лет учился в одном классе с Головкиным.