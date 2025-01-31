Стали известны детали дела бывших заместителей Чубайса
Бывшего исполнительного директора «Роснано» Бориса Подольского и его заместителя Артура Галстяна задержали по делу о финансовых махинациях. Об этом сообщило издание «Коммерсант».
Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что у экс-главы компании Анатолия Чубайса нет никакого процессуального статуса.
Подольского и Галстяна подозревают в нецелевом расходовании 45 миллиардов рублей. При этом 13 миллиардов из этой суммы украли.
«Помимо прочего, часть этих средств была выделена, в частности, на создание так называемого гибкого планшета для школьников», - отметил источник газеты.
Еще в 2011 году Чубайс продемонстрировал президенту Владимиру Путину этот планшет, который мог бы заменить целый комплект учебников. В итоге проект так и не реализовали.
Ранее Генпрокуратура начала проверку в отношении Чубайса. Это произошло после того, как депутаты попросили главу СК Александра Бастрыкина проверить бизнесмена на наличие преступлений.