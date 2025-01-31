31 января 2025, 08:46

Стали известны детали дела бывших заместителей Чубайса

РИА «Новости»
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Бывшего исполнительного директора «Роснано» Бориса Подольского и его заместителя Артура Галстяна задержали по делу о финансовых махинациях. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что у экс-главы компании Анатолия Чубайса нет никакого процессуального статуса.

Подольского и Галстяна подозревают в нецелевом расходовании 45 миллиардов рублей. При этом 13 миллиардов из этой суммы украли.

«Помимо прочего, часть этих средств была выделена, в частности, на создание так называемого гибкого планшета для школьников», - отметил источник газеты.

Еще в 2011 году Чубайс продемонстрировал президенту Владимиру Путину этот планшет, который мог бы заменить целый комплект учебников. В итоге проект так и не реализовали.

Ранее Генпрокуратура начала проверку в отношении Чубайса. Это произошло после того, как депутаты попросили главу СК Александра Бастрыкина проверить бизнесмена на наличие преступлений.

Преступления Депутаты Школьники Анатолий Чубайс Роснано
31 января 2025, 06:29
Жителя Приморья арестовали на 5 суток за поддержку агрессии Израиля в соцсетях
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Жителя Приморского края арестовали на пять суток за разжигание национальной и религиозной вражды в ходе обсуждения действий Израиля в Газе в соцсети. Об этом сообщила Антитеррористическая комиссия Приморья.

По данным комиссии, в соцсетях мужчина активно поддержал агрессивные действия Израиля против жителей Газы. На следующий день его задержали правоохранители. В итоге пользователя признали виновным в совершении административного правонарушения и арестовали на пять суток.

«Мужчина признал свою вину и даже записал обращение к тем, кто все еще думает, что в социальных сетях можно писать все, что угодно», - заявили в комиссии.

Ранее стало известно, что россиянин Александр Труфанов попал в первый список на обмен заложниками между Израилем и ХАМАС. Всего на первом этапе должны освободить 33 пленника. Президент России Владимир Путин заявил, что МИД РФ должен сделать все , чтобы освободить россиянина из плена в Палестине.

Израиль Приморье Соцсети Россия Мужчины Владимир Путин МИД РФ Палестина
31 января 2025, 04:16
Запекшаяся кровь и крюки. Следователь рассказал, где маньяк Фишер пытал детей
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Последний приговор к смертной казни в России привели в исполнение в сентябре 1996 года. Расстрельный список закрыл серийный маньяк Сергей Головкин по кличке Фишер, убивший 11 мальчиков. Следователь Евгений Карчевский рассказал в интервью YouTube-проекту «Линза», как удалось выйти на след убийцы-педофила.

Головкин жестоко убивал детей с 1986 по 1992 год. Младшему из них было 10 лет. Их расчлененные тела нашли в разных участках леса, при этом на местности следователи крови не обнаружили.

По тому, как были расчленены тела, стало понятно, что убийца знал анатомию и хирургию, а также занимался этим в укромном для себя месте. Тогда под подозрение попал зоотехник с местного конезавода Головкин.

Его задержали после того, как на одном из тел обнаружили следы кормовой добавки для животных. Головкин вину не признал и его отпустили, но в тот же день он пытался покончить с собой.

В итоге маньяк признался и показал следователям, где хранил труп последнего убитого ребенка. Это был его гараж.

«Благодаря тщательному осмотру было обнаружено вот это подполье, пыточная комната, в которой специально и крюки были, и на потолке специальные установлены металлические трубы, по которым ходила тележка, чтобы можно было передвигать подвешенные трупы», - рассказал Карчевский.

В подвале еще находился рыбацкий ящик, где лежали вазелин, презервативы, веревки и несколько ножей, а также детская ванна с остатками запекшейся крови. Нашли и остатки кожи.

По словам Карчевского, жестокие наклонности у Головкина проявились еще в детстве. Он кипятил рыбок в аквариуме, убил и разделал кошку. Его часто травили сверстники, поэтому в качестве жертв он выбирал подростков по прообразу своих обидчиков.

Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян рассказал в 2021 году, что 10 лет учился в одном классе с Головкиным.

Уголовное дело Убийства Дети Педофилы Смертная казнь Россия Школьники Следственный комитет России
31 января 2025, 01:29
Появились подробности о травившем пассажиров в Москве таксисте
РИА «Новости»
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Суд в Москве приговорил водителя такси, подмешивающего клиентам психотропные вещества в алкоголь, к 10 годам колонии строгого режима. Следователь по особо важным делам следственного управления по ВАО ГСУ СК России по столице Алла Морозенко рассказала Kp.ru, как именно выследили и поймали отравителя.

Суд в Москве приговорил водителя такси, подмешивающего клиентам психотропные вещества в алкоголь, к 10 годам колонии строгого режима. Следователь по особо важным делам следственного управления по ВАО ГСУ СК России по столице Алла Морозенко рассказала Kp.ru , как именно выследили и поймали отравителя.

В конце 2018 года в Москве обнаружили тело полицейского у стен Измайловского кремля. Проверка показала, что его сердце остановилось из-за действия психотропа, смешанного с алкоголем.

Накануне полицейский был корпоративе, а потом поймал такси, чтобы уехать домой. Правоохранители посчитали странными обстоятельства его смерти и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Они отследили маршрут белой Kia Rio со скрытыми номерами, на которой тот уехал, а потом начали искать иномарку.

«Маршрут [такси] оказался очень странным и нелогичным: с Курского вокзала такси поехало на Пресню, затем по ТТК до Измайловского кремля», - сказала Морозенко.

Единственной зацепкой оказались противотуманные фары синего цвета. Найти таксиста помог также похищенный им у полицейского телефон, который тот позже продал. Подозреваемым в отравлении оказался гражданин Азербайджана.

При обыске в его съемной квартире обнаружили психотропный препарат в таблетках, которым он напоил клиента.

Морозенко отметила, что таксиста осудили только по трем эпизодам, в частности, еще за разбой и грабеж. При этом она нашла еще около 40 похожих случаев, в пяти из них заподозрила его участие, но доказать это уже невозможно.

Прошлой осенью следователи выяснили, что житель Балашихи травил друзей , чтобы не возвращать долги.

Смертность Уголовное дело Суд Мигранты Алкоголь Такси Следственный комитет России Азербайджан Москва
30 января 2025, 19:33
Два фигуранта дела экс-гендиректора «Фонбета» Анохина подались в бега
РИА «Новости»
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Двух фигурантов уголовного дела о взятке бывшего генерального директора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина объявят в розыск. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила сторона обвинения в Тверском суде Москвы.

Двух фигурантов уголовного дела о взятке бывшего генерального директора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина объявят в розыск. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступила сторона обвинения в Тверском суде Москвы.

По словам следователя, подозреваемые скрылись.

Ранее стало известно, что суд арестовал Анохина. До 29 марта 2025 года он будет находиться в следственном изоляторе , как и запрашивало обвинение. Экс-глава «Фонбет» признался в даче взятки.

По версии следствия, Анохин пытался избежать передачи следователям информации о хищении бюджетных средств и дал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако оперативник и один из посредников сотрудничали с правоохранительными органами.

Всего в деле бывшего генерального директора «Фонбет» фигурируют шесть участников. Если бывшего вице-президента Российского футбольного союза признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Уголовное дело Суд Москва

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