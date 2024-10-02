02 октября 2024, 10:53

Стала известна сумма ущерба от действий Лерчек и ее экс-мужа по новой статье

РИА «Новости»
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Ущерб от действий блогера Валерии (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалиных по новой уголовной статье превысил 250 миллионов рублей. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».

Сейчас экс-супруг блогерши находится на допросе в УВД, а Лерчек дома, где проходит обыск. Обвинение паре пока не предъявили.

МВД возбудило уголовное дело против блогера и ее бывшего мужа за перевод валюты на счета нерезидентов по подложным документам. Речь идет об оплате марафонов Лерчек через ОАЭ.

На Чекалиных уже заводили уголовные дела. В марте 2023 года семью обвинили в отмывании денег через приобретение валюты и неуплате налогов. В мае долг Лерчек перед ФНС достиг 23 миллионов, блогер погасила эту сумму. Через месяц налоговая начислила ей долг в 12 миллионов рублей.

Уголовное дело Налоги Блогеры Деньги Блогер Лерчек
02 октября 2024, 11:45
Суд в Чите отправил 12 диверсантов за решетку
РИА «Новости»
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Второй Восточный окружной военный суд в Чите признал виновными 12 членов преступной группировки в диверсиях в Москве и Красноярском крае, а также в подготовке теракта в военной части Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Осужденные в период с декабря 2022 года по январь 2023-го совершили 13 диверсий в корыстных целях. Объектами преступлений стали локомотивы и шкафы энергоснабжения, предназначенные для безопасного движения поездов, и трансформаторные подстанции.

Группировку организовал неизвестный. Банду создали для подрыва безопасности и обороноспособности России. Суд назначил членам группы от 8,5 до 23 лет лишения свободы с отбыванием срока в колониях строгого режима и тюрьме.

В Московской области транспортная полиция задержала четырех человек , причастных к поджогу релейных шкафов на Московской железной дороге. Молодые люди сняли преступление на камеру.

Суд Преступления
02 октября 2024, 10:14
Cadillac, Mercedes и раритетное авто арестовали по делу Тимура Иванова
РИА «Новости»
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Три дорогих автомобиля экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, попали под арест. Об этом свидетельствуют регистрационные документы, которые появились в распоряжении РИА «Новости».

Арест наложили на Cadillac Escalade, раритетное авто 1967 года и Mercedes-Benz G63. Последний принадлежит Иванову, но оформлен на его личного водителя.

Экс-замминистра зарегистрировал иномарку на водителя в 2022-2023 годах, но пользовался автомобилем по своему усмотрению. Примерная стоимость подержанного Mercedes-Benz G63 варьируется от 5,2 миллиона до 15 миллионов рублей.

Ранее в доме Иванова обнаружили оружие , которое отправили на баллистическую экспертизу. Также во время обысков у бывшего замминистра нашли крупные суммы наличными.

Иномарки Машины Аресты
02 октября 2024, 09:46
Против Лерчек и ее бывшего мужа снова завели уголовное дело
РИА «Новости»
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МВД возбудило уголовное дело против блогера Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Об этом сообщил близкий к следствию источник РИА «Новости».

Дело завели за совершение операции по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Речь идет об оплате марафонов блогера через Дубай.

«В отношении Чекалиных МВД возбудило уголовное дело по статье 193 пункт один, по обоим адресам сейчас проводится обыск», - заявил источник.

В марте 2023 года на Чекалиных уже заводили уголовные дела. Пару обвинили в неуплате налогов и отмывании денег через покупку валюты.

В июне Федеральная налоговая служба начислила Лерчек долг в 12 миллионов рублей. В мае ей доначислили 23 миллиона рублей - этот долг она погасила.

Уголовное дело Блогер Лерчек
02 октября 2024, 08:03
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дали друг на друга изобличающие показания
РИА «Новости»
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Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» дают изобличающие показания друг на друга. Об этом говорится в судебных материала, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

Дача таких показаний стала причиной дальнейшего содержания обвиняемых под стражей. Если фигуранты окажутся на свободе, они могут начать угрожать друг другу и свидетелям.

«У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, может координировать свои действия с соучастниками преступления», - следует из документа.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Боевики ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыли огонь по зрителям. Затем террористы подожгли помещение, 145 человек погибли.

Всех пострадавших при атаке на «Крокус» , которые находились в больницах, выписали. Об этом 22 сентября сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Преступления Боевики Теракт в «Крокусе»

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