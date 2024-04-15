15 апреля 2024, 13:12

Стала известна мощность бомбы, сработавшей в машине экс-сотрудника СБУ в Москве

Читайте нас в: Google Новости

Машину бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве заминировали при помощи взрывного устройства мощностью до 150 граммов тротила без поражающих элементов. Бомбу заложили под водительским сиденьем, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила до 150 граммов в тротиловом эквиваленте. Оно было без поражающих элементов, его заложили под днищем машины в районе водительского сиденья», - сказал он.

Пострадавшего, по словам собеседника агентства, после оказания медицинской помощи отпустили домой. Он получил ранение ноги.

Хлопок в припаркованной на Коровинском шоссе Toyota произошел 12 апреля, когда водитель попытался включить зажигание. Мужчина сам вышел из машины, экстренные службы вызвали очевидцы. «360» показал последствия взрыва. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

RT писал, что Василий Прозоров обвинил киевский режим в причастности к покушению.

Взрывы Москва
15 апреля 2024, 11:24
Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Назримад Лутфуллои, ставший одним из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта, обжаловал свой арест. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию суда.

«В суд поступила жалоба на постановление об избрании Лутфуллои меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказал собеседник агентства.

Ранее суд арестовал фигуранта до 22 мая. По версии следствия, 24-летний мужчина был связан с террористами, совершившими нападения в «Крокус Сити Холле». Адвокат Лутфуллои Маргарита Хорева говорила, что он частично признал вину.

По данным Telegram-канала Mash , фигурант получил высшее образование в Таджикистане. Подозреваемый работал на стройке в Москве, но уволился за неделю до теракта в концертном зале.

До этого Лутфуллои не был судим, семьи у него нет. Родственников мужчины, живущих в Таджикистане, допросили местные полицейские.

Суд Теракт в «Крокусе»
15 апреля 2024, 10:38
Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в Москве
Читайте нас в: Google Новости
В Москве при обыске в офисе компании, специализировавшейся на поставке телекоммуникационного оборудования, провели обыск и изъяли украинский дрон «Баба-яга». Директор «АРД Сатком Сервис» заявил, что купил его в зоне СВО для разработки российского аналога, сообщил Telegram-канал Baza.

Силовики явились в офис на Партизанской улице спустя 30 секунд после получения посылки с беспилотником. Они изъяли аппарат.

Владелец компании заявил, что выкупил обезвреженный дрон у сотрудников, которые отправились в зону СВО. Мужчину интересовала встроенная в БПЛА система связи с антенной американской Starlink и модулем, который позволял подменять геолокацию. Его компания планировала исследовать конструкцию и создать российский аналог.

Вооруженные силы Украины использовали переоборудованные в боевые тяжелые промышленные гексокоптеры «Баба-яга» в зоне проведения спецоперации. Специалисты Центра комплексных беспилотных решений вычислили пути поставок и места сборки этих дронов.

Беспилотники Бизнес Москва
15 апреля 2024, 01:12
Суд проверит законность ареста двух фигурантов дела о «Крокусе»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на арест двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Заседание пройдет в понедельник, 15 апреля, сообщило РИА «Новости».

По данным суда, рассмотрение апелляционной жалобы Аминчона Исломова назначили на 13:00, Алишера Касимова - на 13:15.

В рамках следствия по делу сейчас проходят 11 человек, четверо из них подали апелляционные жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, который сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта.

Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные нападавшие открыли огонь в зрительном зале по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». Жертвами нападения стали 145 человек.

По данным Следственного комитета, совершившие теракт могли быть связаны со спецслужбами Украины. Семерых фигурантов дела о террористическом акте внесли в перечень лиц, причастных к терроризму.

Мосгорсуд Суд Терроризм Аресты Теракт в «Крокусе»
14 апреля 2024, 22:04
Уголовное дело о покушении на убийство завели после массовой драки в Саратове
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следственное управление по Саратовской области возбудило уголовное дело после драки в Саратове. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, уголовное производство открыто по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений». Руководство регионального следственного управления доложило о ходе расследования в центральный аппарат СК РФ.

В воскресенье, 14 апреля, на проспекте Столыпина в Саратове произошла массовая драка с участием как минимум 20 человек.

В толпу дерущихся въехал автомобиль Lada Priora, раскидывая людей в стороны. Потом машина врезалась в здание кафе, после чего покинула пешеходную зону. По словам очевидцев, до этого тот же автомобиль сбил 26-летнего мужчину. За рулем находился 22-летний молодой человек.

Саратов Драки Уголовное дело Машины Полиция Следственный комитет России

Новости по теме