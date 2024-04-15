Стала известна мощность бомбы, сработавшей в машине экс-сотрудника СБУ в Москве

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«По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила до 150 граммов в тротиловом эквиваленте. Оно было без поражающих элементов, его заложили под днищем машины в районе водительского сиденья», - сказал он.

Пострадавшего, по словам собеседника агентства, после оказания медицинской помощи отпустили домой. Он получил ранение ноги.

Хлопок в припаркованной на Коровинском шоссе Toyota произошел 12 апреля, когда водитель попытался включить зажигание. Мужчина сам вышел из машины, экстренные службы вызвали очевидцы. «360» показал последствия взрыва. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

RT писал, что Василий Прозоров обвинил киевский режим в причастности к покушению.