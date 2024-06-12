Стала известна личность второго фигуранта дела о педофилии против директора ЧЭМК

В издании отметили, что на суде женщина плакала и просила не разлучать ее с маленьким сыном.

Ранее стало известно, что в деле есть второй фигурант и его арестовали.

Павла Ходоровского заподозрили в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным СМИ, он якобы развлекался с подростками за деньги. Семидесятидвухлетнего топ-менеджера задержали 11 июня и на следующий день также арестовали сроком на два месяца.

Решение принял Центральный районный суд Челябинска на закрытом заседании.

Вторым фигурантом уголовного дела, возбужденного против генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, стала Дарья Ф., рассказали РБК в пресс-службе Челябинского районного центрального суда. По данным Ura.ru , она предоставляла Ходоровскому подростков для интимных утех, а затем дала против него показания.