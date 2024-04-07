Стала известна личность полицейского, застреленного в Подмосковье

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«Руководство и личный состав Главного Управления МВД России по Московской области выражает соболезнования родным и близким старшего прапорщика полиции Ефименко Сергея Викторовича», - говорится в некрологе.

Сотрудники полиции проводили оперативные мероприятия в деревне Якимово городского округа Черноголовка. В ходе задержания злоумышленник выстрелил в полицейских и ранил прапорщика. В результате полученных травм Ефименко скончался.

В полиции сообщили, что Сергей Ефименко родился 27 июня 1983 года, в МВД служил с 2004 года. У погибшего остались две дочери, его семье окажут всю необходимую помощь.

По информации СК, раненных полицейских нашел прохожий , правоохранители были без сознания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.