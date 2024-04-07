Стала известна личность полицейского, застреленного в Подмосковье
В Подмосковье при исполнении служебных обязанностей погиб старший прапорщик Сергей Ефименко. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
«Руководство и личный состав Главного Управления МВД России по Московской области выражает соболезнования родным и близким старшего прапорщика полиции Ефименко Сергея Викторовича», - говорится в некрологе.
Сотрудники полиции проводили оперативные мероприятия в деревне Якимово городского округа Черноголовка. В ходе задержания злоумышленник выстрелил в полицейских и ранил прапорщика. В результате полученных травм Ефименко скончался.
В полиции сообщили, что Сергей Ефименко родился 27 июня 1983 года, в МВД служил с 2004 года. У погибшего остались две дочери, его семье окажут всю необходимую помощь.
По информации СК, раненных полицейских нашел прохожий , правоохранители были без сознания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.