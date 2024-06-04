04 июня 2024, 04:18

Стала известна личность поджигателя храма в Тюмени

РИА «Новости»
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Тюменские правоохранители установили личность злоумышленника, который ранее бросил несколько коктейлей Молотова во входную группу Храма Дмитрия Донского. Следователи уже возбудили два уголовных дела, сообщила пресс-служба СУ СК России по Тюменской области.

По данным регионального СК, возгорание оперативно потушили, никто не пострадал. Следствие уже установило личность злоумышленника.

Храм поджег 43-летний местный житель, который скрылся с места преступления на велосипеде в неизвестном направлении, сообщил Telegram-канал Shot, выложив фотографию пиромана.

После поджога храма маргинал показал очевидцам неприличный жест.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали вышедшего по УДО Юрия Жидкова, отсидевшего за убийство участника «Дома-2» Андрея Кадетова. Его заподозрили в поджоге стриптиз-клуба.

Уголовное дело Поджоги Тюмень Полиция Следственный комитет России
04 июня 2024, 05:02
Стало известно, в каком случае замминистру Иванову вернут арестованное имущество
РИА «Новости»
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Находящемуся под следствием заместителю министра обороны Тимуру Иванову после суда могут вернуть арестованное имущество. Об этом рассказал адвокат Эдуард Исецкий в интервью ТАСС.

По словам юриста, снятие ареста с имущества возможно в двух случаях. Первый - если такое решение примет суд и укажет это в тексте приговора. Тогда арест снимут после вступления решения в законную силу.

«Во втором случае снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу», - добавил Исецкий.

Адвокат также рассказал, что суд может арестовать имущество третьих лиц: родственников или знакомых обвиняемого. В этом случае суд должен продлевать арест каждые три месяца, а снять его можно, если доказать отсутствие связи между обвиняемым и имуществом этих людей.

Пока активы находятся под арестом, их нельзя продать или подарить кому-либо, напомнил Эдуард Исецкий.

Заместителя министра обороны Тимура Иванова поместили под стражу в конце апреля этого года. Высокопоставленного военного чиновника обвинили в получении взятки в особо крупной размере. Суд также арестовал имущество, активы и счета замминистра. По данным СМИ, за пять лет службы Иванов приобрел себе дом площадью 1500 квадратных метров и раритетный лимузин.

Суд Адвокаты Коррупция Военные Чиновники Аресты
04 июня 2024, 02:44
Мужчина надругался над школьницей на детской площадке в Ленобласти
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Житель Ленинградской области надругался над 12-летней школьницей на детской площадке. Преступление он совершил 1 июня — в День защиты детей. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Житель Ленинградской области надругался над 12-летней школьницей на детской площадке. Преступление он совершил 1 июня - в День защиты детей. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло в поселке Мыза-Ивановка.

«Вечером 1 июня неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка на детской площадке», - сообщил собеседник телеканала.

По данным журналистов, в полицию обратилась мать пострадавшей девочки. На следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого - 35-летнего местного жителя. Против него возбудили уголовное дело. Суд определит подозреваемому меру пресечения.

Ранее в Челябинской области вынесли приговор мужчине, совратившему двух малолетних детей своей сожительницы. Педофила отправили в колонию строгого режима на 16 лет.

Уголовное дело Суд Дети Преступления Педофилы Мужчины Полиция
03 июня 2024, 18:28
Инспектору МЧС дали пять лет по делу о пожаре в московском хостеле
РИА «Новости»
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Нагатинский суд приговорил старшего инспектора отдела надзорной деятельности столичного главка МЧС Романа Сабельникова к пяти годам колонии. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями после пожара в хостеле на юге столицы, жертвами которого стали восемь человек, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Сабельникову назначили наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также его лишили права занимать соответствующие должности на срок 2,5 года.

По данным следствия, Сабельников в ходе проверки хостела выявил незначительные нарушения требований пожарной безопасности». Кроме того, он способствовал тому, что материалы о правонарушении не дошли до суда. До приговора старший инспектор находился под домашним арестом.

Пожар в хостеле произошел в ночь на 29 июля в 2022 году. Пожарные потушили огонь на 150 квадратных метрах в здании на Алма-Атинской улице. Находившие внутри люди погибли, отравившись угарным газом.

Пожары Суд Аресты Москва
03 июня 2024, 16:50
«Закон есть закон». Глава Ингушетии подтвердил задержание брата
РИА «Новости»
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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил данные о задержании своего брата. Информация об этом появилась в Telegram-канале политика.

Калиматов подчеркнул, что хочет внести ясность в ситуацию вокруг семьи, чтобы «избежать разных толкований», а затем подтвердил, что брата действительно задержали. Расследование, по его словам, продолжается, после - по итогам проверки - пройдет заседание суда.

«Как брата меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон. Хотел бы, чтобы все это понимали: в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа», - добавил он, отметив, что понимание тезиса о том, что закон одинаков для всех, очень важно.

О задержании старшего брата главы Ингушетии 24 мая сообщал «Коммерсант». По информации источника издания, бывшего директора Управления федеральной почтовой связи республики Магомед-Башира Калиматова обвинили в хищении около двух миллиардов рублей в составе организованного преступного сообщества.

Ингушетия

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