Стал известен возможный соучастник дела генерала Попова

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Следствие считает, что хищения чужого имущества происходили посредством злоупотребления доверием и с использованием служебного положения.

По версии правоохранителей, Попов совершил хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием и обмана в особо крупном размере, на 133 664 700 рублей, в группе с Моисеевым и Цоковым.

Цоков погиб в ходе специальной военной операции летом 2023 года, ему присвоили звание Героя России посмертно.

Попова заподозрили в хищении объектов металлопроката на сумму более 130 миллиона рублей , которые приобрела администрация Запорожской области. Против высокопоставленного военного завели дело о мошенничестве в особо крупном размере.