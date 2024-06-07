07 июня 2024, 17:05

Стал известен возможный соучастник дела генерала Попова

РИА «Новости»
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Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майор Иван Попов мог действовать в одной группе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.

Следствие считает, что хищения чужого имущества происходили посредством злоупотребления доверием и с использованием служебного положения.

По версии правоохранителей, Попов совершил хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием и обмана в особо крупном размере, на 133 664 700 рублей, в группе с Моисеевым и Цоковым.

Цоков погиб в ходе специальной военной операции летом 2023 года, ему присвоили звание Героя России посмертно.

Попова заподозрили в хищении объектов металлопроката на сумму более 130 миллиона рублей , которые приобрела администрация Запорожской области. Против высокопоставленного военного завели дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Хищения Коррупция Военные
07 июня 2024, 14:23
Генерал Попов дал изобличающие показания на своих подельников
РИА «Новости»
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Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, арестованный за особо крупное мошенничество, дал изобличающие показания против других участников преступления. Об этом ТАСС рассказал следователь.

«Попов дал изобличающие показания на других участников хищения», - подтвердил он.

Следствие просит изменить меру пресечения в отношении обвиняемого.

Однако адвокат подозреваемого Сергей Буйновский заявил РБК , что его подзащитный «никого не изобличал». Попов лишь давал показания после предъявленного ему обвинения.

Генерала заподозрили в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей. Офицеру вменили мошенничество в особо крупном размере, но вину он не признавал. От службы Попова отстранили в 2023 году.

Ранее суд отклонил ходатайство следователя о том, чтобы генерал-майора выпустили под домашний арест. Такое решение вызвало на лице Попова улыбку.

Хищения Адвокаты Преступления Отношения Мошенничество Армия
07 июня 2024, 14:15
Задержанным по делу о столкновении трамваев в Кемерове предъявили обвинения
РИА «Новости»
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Следственный комитет по Кемеровской области предъявил официальное обвинение задержанным в рамках расследования уголовного дела о столкновении двух трамваев в Кемерове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По делу проходят мастер и директор «Кемеровской электротранспортной компании», их задержали.

По версии следствия, в четверг, 6 июня, они допустили выход трамвая на рейс с неисправной тормозной системой, в результате чего произошло столкновение с другим трамваем в попутном направлении в районе Кузнецкого моста.

В ДТП погиб один человек, еще более 140 получили травмы. Их оказывают всю необходимую помощь.

«Назначены судебные экспертизы, в том числе технологическая и техническая, они установят состояние трамвая на момент выхода на линию. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в СК.

Ранее в Сети появилось видео из кабины попавшего в ДТП в Кемерове трамвая.

Уголовное дело ДТП
07 июня 2024, 01:25
Мужчина под наркотиками взял детей в заложники на юго-западе Москвы
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Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который проник в чужую квартиру, выгнал живущую там женщину и удерживал двоих ее детей в заложниках. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

По данным следствия, молодой мужчина, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения. Он незаконно проник в квартиру жилого дома, расположенного на юго-западе Москвы. Проживающую женщину он из нее вытолкнул.

«После этого фигурант закрыл дверь в квартиру, где удерживал ее двоих несовершеннолетних детей и угрожал женщине их убить», - уточнило ведомство.

Потерпевшая сразу вызвала полицию, которая задержала злоумышленника и освободила детей. Сейчас с мужчиной проводят следственные действия. С детьми все в порядке. Их жизни и здоровью ничего больше не угрожает.

Ранее в Дагестане отправили на принудительное психиатрическое лечение местного жителя, который до этого жестоко расправился со своей супругой во время ссоры. Голоса в голове заставили его ее выпотрошить, чтобы «вытащить шайтана» из ее живота.

Наркотики Уголовное дело Дети Следственный комитет России Москва
06 июня 2024, 23:25
Подозреваемый в убийстве сисадмина в Москве мечтал о революции
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Найденное следователями оружие в квартире подозреваемого в убийстве системного администратора на западе Москвы вел затворнический образ жизни и говорил, что мечтает о революцию. Об этом 360.ru рассказал осведомленный источник.

По словам собеседника, мужчина отказывался оплачивать коммунальные услуги и довел ситуацию до того, что у него отключили воду и перекрыли канализацию. Биологические отходы он выносил из дома в пакете. От окружающих свое положение дел он не скрывал и всем все рассказывал.

В поле зрения правоохранительных органов он уже попадал, когда попался в руки сотрудников полиции в Санкт-Петербурге с наркотиками, но отделался условным сроком.

Вооруженный мужчина застрелил на западе Москвы системного администратора одной из столичных компаний. Когда на место прибыли сотрудники полиции, то просто так сдаваться стрелок не захотел и начал вести огонь по правоохранителям. В результате он получил ранение и его забрали в больницу прибывшие на место врачи.

По данным столичной прокуратуры, приоритетной версией убийства рассматривается конфликт, возникший на почве ревности. Следователи в ходе обыска квартиры подозреваемого обнаружили магазины от автомата Калашникова , а также военное обмундирование. В столичном главке СК завели уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Уголовное дело Убийства Стрельба Прокуратура РФ СК РФ Оружие Полиция Москва

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