Стал известен организатор терактов в Дагестане

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По данным правоохранителей, один из сообщников Османа Омарова рассказал, что именно тот создал преступную группировку, которая была объединена едиными мотивами.

«Стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов», - привел суд заявление подозреваемого в причастности к теракту.

Ранее шестерых сыновей Магомеда Омарова арестовали по статье за мелкое хулиганство. Теракты в Дагестане произошли 23 июня. В результате ЧП погиб 21 человек.