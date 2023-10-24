США запросили консульский доступ и информацию о деле против арестованной в Казани журналистки
Американские власти обеспокоил арест имеющей двойное гражданство редактора радиостанции «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой. Они запросили консульский доступ и материалы дела, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Об этом сообщил ТАСС.
«Мы всерьез обеспокоены ее предварительным заключением. Мы запросили консульский доступ. Нам пока не дали его, но мы продолжим добиваться», - сказал он.
По словам Мэттью Миллера, дипломаты рассчитывают как можно скорее встретиться с Алсу Курмашевой. Госдеп запросил у правительства России больше информации о ее аресте и уголовном деле.
Советский райсуд Казани арестовал журналистку до 5 декабря. Она стала фигуранткой дела по части третьей статьи 330.1 УК России «Неисполнение установленной законодательством обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим сбор сведений в области военной деятельности». Алсу Курмашева жила в Чехии, имея гражданство России и США. По информации «Коммерсанта» , она готовила материал о мобилизованных преподавателях вуза.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг преследование американцев в России. Он заявил, что правоохранители лишь применили меры по отношению к нарушителям. Ранее в России арестовали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича и приговорили к тюремному сроку бывшего морского пехотинца Пола Уилана.
* «Радио Свобода» признано в России иноагентом.