09 апреля 2024, 17:16

США и НАТО заподозрили в финансировании терактов после атаки на «Крокус»

РИА «Новости»
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Уголовное дело о финансировании терроризма высокопоставленными лицами из США и стран НАТО завели российские следователи после обращений из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба центрального главка СК.

В ведомстве подчеркнули, что уголовное дело возбудили по результатам проверки, организованной по заявке от депутатов и сенаторов, которые попросили проверить причастность высших должностных лиц стран Запада к выделению денег террористам.

Следователи установили, что средства боевики получали через коммерческие организации, среди которых оказалась нефтегазовая компания «Бурисма Холдингс».

По требованию заказчиков террористы занимались ликвидацией известных людей, а также старались нанести большой экономический ущерб странам, в которых действовали, включая Россию.

В ходе расследования уголовного дела следователи в сотрудничестве с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверят источники и движение средств, попавших в руки террористов. Также они намерены установить причастность к деньгам представителей власти стран Запада и крупных бизнесменов. В ходе работы криминалисты определят, каким образом спонсоры, организаторы и кураторы держали связь с террористами.

Группа боевиков устроила массовый расстрел зрителей в «Крокус Сити Холл» 22 марта. После прекращения огня террористы подожгли здание и скрылись. Их оперативно задержали в Брянской области. Общее число арестованных по делу о теракте составило 11 человек, среди которых четверо - непосредственные исполнители, остальные - сообщники.

США Уголовное дело Терроризм СК РФ Деньги Теракт в «Крокусе»
09 апреля 2024, 15:50
Раскрыта личность напавшего на полицейских в Подмосковье
РИА «Новости»
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Личность устроившего стрельбу по сотрудникам полиции на проселочной дороге поселка Фряново в городском округе Щелково установили. Им оказался москвич 1990 года рождения Василий Буряков. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Нападение на сотрудников полиции в Щелкове произошло в минувшее воскресенье, 7 апреля. Волк заявила, что стрельбу по правоохранителям открыл наркокурьер в момент задержания.

Она добавила, что раненые успели передать сообщение в дежурную часть. Прибывшие на место оперативники обнаружили двух коллег. Один из пострадавших скончался еще до приезда скорой помощи.

Представитель ведомства обратилась ко всем, кто знает, где скрывается подозреваемый, передать информацию в оперативные службы. Она добавила, что объявленный в розыск мог сохранить оружие, поэтому с ним не нужно вступать в диалог и задерживать самостоятельно.

Она напомнила, что в результате нападения один из сотрудников полиции погиб, другой получил тяжелые ранения. Следователи завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию», - заявила Волк.

Стрельба МВД РФ
09 апреля 2024, 15:48
Еще семерых фигурантов дела «Крокуса» внесли в перечень террористов
РИА «Новости»
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Еще семерых фигурантов дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» внесли в перечень лиц, причастных к терроризму. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

В перечень ведомства вошли Касимов Алишер Хатамович, Исломов Аминчон Исроилович, Исломов Диловар Исроилович, Исломов Исроил Ибрагимович, Шарипзода Мухаммад Зоир, Лутфуллои Назримад и Юсуфзода Якубджони Давлатхон.

Теракт в здании «Крокус Сити Холла» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Нападавшие открыли огонь по людям из автоматического оружия и устроили пожар.

Следственный комитет сообщал, что совершившие теракт могли быть связаны с украинскими спецслужбами. Всего в рамках следствия сейчас проходят 11 человек, они находятся под стражей.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что реальными заказчиками теракта являлись украинские бандеровцы, а соучастниками - главы ведущих западных государств.

Терроризм Россия Теракт в «Крокусе»
09 апреля 2024, 15:45
Сбивший поэта Рубинштейна водитель получил условный срок
РИА «Новости»
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Водитель легкового автомобиля, сбившего на пешеходном переходе поэта Льва Рубинштейна, получил один год и восемь месяцев условного срока. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что суд признал фигуранта дела виновным. После истечения условного наказания водитель останется под испытательным сроком до истечении трех лет. Также ему запретили садиться за руль на два с половиной года.

Приговор пока не вступил в законную силу, его могут обжаловать.

Поэт и публицист Лев Рубинштейн попал под колеса автомобиля на улице Образцова на северо-востоке Москвы в первой половине января. Прибывшие на место медики диагностировали у 79-летнего деятеля культуры множественные переломы и травмы.

Рубинштейна доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где врачи почти неделю бились за то, чтобы сохранить его жизнь.

О смерти поэта и публициста стало известно 14 января. Спустя три дня его похоронили на Малаховском кладбище в городском округе Люберцы.

Уголовное дело Суд Прокуратура РФ ДТП Москва
09 апреля 2024, 12:20
Российские силовики предотвратили 27 терактов с начала года
РИА «Новости»
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В России усилили безопасность ключевых объектов, задействованных в обеспечении спецоперации и новых регионов. Силовики предотвратили 27 терактов с начала 2024 года, сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета председатель, директор ФСБ Александр Бортников. Запись его выступления показала пресс-служба.

«Противник активизировал деятельность по нанесению ущерба важным элементам транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиям оборонной промышленности на территории нашей страны», - сказал он.

По словам Бортникова, силовики предотвратили 27 терактов на таких объектах и пресекли попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп на российскую территорию.

Он сказал, что в сложившихся обстоятельствах усилили безопасность ключевых объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов. Председатель НАК заявил, что комплексная работа в этом направлении принесла положительный эффект.

Трех жителей Башкирии задержали при попытке поджечь объект связи. Организаторы диверсии связались с ними в мессенджере и предложили деньги.

Терроризм ФСБ

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