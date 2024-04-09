США и НАТО заподозрили в финансировании терактов после атаки на «Крокус»

В ведомстве подчеркнули, что уголовное дело возбудили по результатам проверки, организованной по заявке от депутатов и сенаторов, которые попросили проверить причастность высших должностных лиц стран Запада к выделению денег террористам.

Следователи установили, что средства боевики получали через коммерческие организации, среди которых оказалась нефтегазовая компания «Бурисма Холдингс».

По требованию заказчиков террористы занимались ликвидацией известных людей, а также старались нанести большой экономический ущерб странам, в которых действовали, включая Россию.

В ходе расследования уголовного дела следователи в сотрудничестве с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверят источники и движение средств, попавших в руки террористов. Также они намерены установить причастность к деньгам представителей власти стран Запада и крупных бизнесменов. В ходе работы криминалисты определят, каким образом спонсоры, организаторы и кураторы держали связь с террористами.

Группа боевиков устроила массовый расстрел зрителей в «Крокус Сити Холл» 22 марта. После прекращения огня террористы подожгли здание и скрылись. Их оперативно задержали в Брянской области. Общее число арестованных по делу о теракте составило 11 человек, среди которых четверо - непосредственные исполнители, остальные - сообщники.