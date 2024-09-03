Срок предварительного следствия по делу экс-министра спорта Дагестана продлили

Пенсионер из Подмосковья, предположительно, стал жертвой «черных риелторов». Загадочным образом пожилой человек оказался выписанным из собственной квартиры. Самого мужчину жестоко избили, а его супруга пропала. Подробности 360.ru раскрыл сын пострадавшего Егор.

«Произошло это во второй половине сентября. Но узнал [об этом] не сразу. Приехал домой, мать сообщила, что отца в больницу отдала, его избили. По ее рассказам, он целый день провалялся на траве, кое-как добрался до дома и на лестничной площадке упал», - поделился Егор.

Лечили долго, делали операцию - у мужчины была сломана ключица. Разговаривать пострадавший не мог. Егор начал разбираться в ситуации, в это время исчезла мать. Молодой человек подал заявления о пропаже и избиении, но сначала получал только отписки.

С недобрыми намерениями Пенсионер долгое время был в тяжелом состоянии, но через время вспомнил, что к нему приходили какие-то неизвестные люди, приносили передачки. При этом у пенсионера исчез паспорт. Сын попытался восстановить документ.

«В МФЦ пошел. Оказывается, мой отец был выписан [из квартиры] по собственному желанию», - отметил собеседник 360.ru.

В процессе стало понятно, что «постарались» мошенники. Под подозрение попали те самые неизвестные, что навещали отца. Злоумышленники даже пытались похитить пенсионера из больницы в день его выписки.

«Они хотели его забрать и вывезти. Пришли в больницу, устроили дебош», - рассказал он.

«Черные риелторы» представились врачу близкими пенсионера. Один из них - сыном. Но Егор успел быстрее них забрать родителя.

«Где-то через час после того, как мы вернулись из больницы, они приехали якобы поинтересоваться, как здоровье (у отца - прим. ред.)», - отметил Егор.

Молодой человек попытался выяснить, кто они такие и почему проявили сильный интерес к пенсионеру. Ничего внятного злоумышленники сказать не могли. Егор нанял адвоката.

Роковая ошибка Примечательно, что в МФЦ Егору заявили, что его отец сам подписывал документ о выписке из квартиры. Но была одна несостыковка.

«Совершили ошибку: у отца была сломана левая рука, а тот, кто приходил выписываться - с переломом правой», - подчеркнул он.

Ранее банду «черных риелторов» задержали в Челябинске. Под видом покупателей злоумышленники втирались в доверие к владельцам квартир и убеждали продать их. А взамен предлагали гораздо худшие условия для жизни. Жертвами аферистов стали 49 человек, а ущерб составил 76 миллионов рублей.



