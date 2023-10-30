Срезавшие скальп жителю Электростали признали вину в суде

Сторона обвинения в ходе судебного заседания провела допрос потерпевших. Фигуранты уголовного дела признали себя виновными, однако от дачи показаний отказались.

«Следующее судебное заседание назначено на 8 ноября 2023 года», - говорится в сообщении.

В распоряжении «360» появилось видео из зала суда , где проходило заседание по делу в отношении двух приезжих из Коми. По предварительным данным, они срезали 19-летнем парню скальп из-за зеленого ирокеза.

Нападение произошло 9 июня 2023 года. Потерпевший рассказал, что подошел к мужчинам, чтобы попросить у них сигарету, но те набросились на него и решили отрезать волосы вместе с кожей головы. Злоумышленники попали под арест, а пострадавший оказался в больнице.