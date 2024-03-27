Спустя 24 года арестовали очередного участника нападения на десантников в Чечне

Мужчину 1977 года рождения схватили 20 марта в селе Байрамаул и доставили в полицию. Суд заключил его под стражу. В ближайшее время прокурор предъявит Исламу Бациеву обвинение в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего.

ФСБ вместе со Следкомом собрали, по словам пресс-службы, неопровержимую доказательную базу его участия в нападении банд Шамиля Басаева и Хаттаба на псковских десантников в феврале 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. Погибли 84 военнослужащих.

В 2023 году задержали трех жителей Кабардино-Балкарии - предполагаемых участников преступления.

«Известия» сообщили, что Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов входили в кабардинский джамаат.