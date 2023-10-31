Читайте нас в:

«Покушение - дело рук членов „Химпрома“. ОПГ возглавляет Егор Буркин, переехавший в 2016 году на Украину после начала его разработки российскими спецслужбами», - заявил собеседник агентства.

Украинский блогер постоянно публикует материалы про наркокартель и его связи с киевским режимом. Шарий рассказал, что «Химпром» поставлял «соли» в ВСУ. «Солями» называют синтетический наркотик, который вызывает привыкание после первого употребления.

Собеседник агентства отметил, что российские спецслужбы плотно занимаются ОПГ «Химпром», на верхушку организации собраны фактически все данные.

Виллу украинского блогера, расположенную в муниципалитете Рода-де-Бера в испанском городе Таррагона, 24 октября забросали коктейлями Молотова. В дом прилетело шесть бутылок с зажигательной смесью, начался пожар.