Спецслужбы Бельгии знали о радикальных взглядах напавшего на шведских фанатов стрелка, но не остановили его

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По словам источников, 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л. застрелил двух фанатов в форме сборной Швеции и ранил одного. Они заявили, что бельгийские спецслужбы знали о нем и его взглядах, но не предотвратили преступление. Квартиру мужчины в брюссельской коммуне Скарбек обыскали, но подозреваемого не обнаружили. Стрелок все еще на свободе.

Нападение произошло вечером 16 октября возле стадиона имени короля Бодуэна. Мужчина в оранжевом жилете открыл огонь из автомата, а потом скрылся. Он опубликовал в интернете видео и признался в поддержке «Исламского государства» *. Отборочный матч Евро-2024 между Швецией и Бельгией остановили, на стадионе объявили эвакуацию.

* «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.