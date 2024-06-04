04 июня 2024, 06:30

Спасатели выехали к девочке в центре Москвы из-за угрозы суицидом

РИА «Новости»
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В Москве 16-летняя девочка позвонила на телефон доверия и предупредила, что наложит на себя руки из-за насильственных действий сексуального характера со стороны отчима. К ней отправили спасателей, сообщил источник 360.ru.

Подросток обратилась на телефон доверия психиатрической больницы и предупредила, что навредит отчиму или совершит самоубийство. Она пожаловалась, что мать заставляла ее вступать в связь с этим мужчиной.

Врач-психиатр психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева передала информацию в экстренные службы. Информацией о том, имелся ли к девочке доступ, она не владела. К дому на улице Большая Дмитровка, где находилась пострадавшая, отправили спасателей.

В Кемеровской области пропала 13-летняя девочка. Полиция искала ее три дня.

Спасатели Дети Изнасилования Полиция Москва
04 июня 2024, 06:45
Забросавшего храм коктейлями Молотова тюменца задержали
РИА «Новости»
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В Тюмени мужчина пытался поджечь храм на улице Республики. За несколько часов полицейским удалось вычислить хулигана и задержать, сообщило УМВД России по Тюменской области.

«Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний местный житель. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», - сообщила пресс-служба.

Вечером 3 июня тюменец забросал фасад храма Дмитрия Донского на улице Республики коктейлями Молотова, а потом скрылся на велосипеде. По информации Следкома , огонь быстро потушили, никто не пострадал. Возбудили два уголовных дела по статьям 214 УК России «Вандализм» и 167 УК России «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Telegram-канал Shot сообщил, что мужчина пошел на преступление из-за мошенников. По данным журналистов, они пообещали вернуть украденные деньги, если тот совершит поджог.

В Санкт-Петербурге объявили в розыск вандала, который забрызгал краской флаги России. Его выходка попала на запись камеры видеонаблюдения.

Тюмень РПЦ МВД РФ Полиция Вандализм
04 июня 2024, 05:02
Стало известно, в каком случае замминистру Иванову вернут арестованное имущество
РИА «Новости»
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Находящемуся под следствием заместителю министра обороны Тимуру Иванову после суда могут вернуть арестованное имущество. Об этом рассказал адвокат Эдуард Исецкий в интервью ТАСС.

По словам юриста, снятие ареста с имущества возможно в двух случаях. Первый - если такое решение примет суд и укажет это в тексте приговора. Тогда арест снимут после вступления решения в законную силу.

«Во втором случае снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу», - добавил Исецкий.

Адвокат также рассказал, что суд может арестовать имущество третьих лиц: родственников или знакомых обвиняемого. В этом случае суд должен продлевать арест каждые три месяца, а снять его можно, если доказать отсутствие связи между обвиняемым и имуществом этих людей.

Пока активы находятся под арестом, их нельзя продать или подарить кому-либо, напомнил Эдуард Исецкий.

Заместителя министра обороны Тимура Иванова поместили под стражу в конце апреля этого года. Высокопоставленного военного чиновника обвинили в получении взятки в особо крупной размере. Суд также арестовал имущество, активы и счета замминистра. По данным СМИ, за пять лет службы Иванов приобрел себе дом площадью 1500 квадратных метров и раритетный лимузин.

Суд Адвокаты Коррупция Военные Чиновники Аресты
04 июня 2024, 04:18
Стала известна личность поджигателя храма в Тюмени
РИА «Новости»
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Тюменские правоохранители установили личность злоумышленника, который ранее бросил несколько коктейлей Молотова во входную группу Храма Дмитрия Донского. Следователи уже возбудили два уголовных дела, сообщила пресс-служба СУ СК России по Тюменской области.

По данным регионального СК, возгорание оперативно потушили, никто не пострадал. Следствие уже установило личность злоумышленника.

Храм поджег 43-летний местный житель, который скрылся с места преступления на велосипеде в неизвестном направлении, сообщил Telegram-канал Shot, выложив фотографию пиромана.

После поджога храма маргинал показал очевидцам неприличный жест.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали вышедшего по УДО Юрия Жидкова, отсидевшего за убийство участника «Дома-2» Андрея Кадетова. Его заподозрили в поджоге стриптиз-клуба.

Уголовное дело Поджоги Тюмень Полиция Следственный комитет России
04 июня 2024, 02:44
Мужчина надругался над школьницей на детской площадке в Ленобласти
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Житель Ленинградской области надругался над 12-летней школьницей на детской площадке. Преступление он совершил 1 июня — в День защиты детей. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Житель Ленинградской области надругался над 12-летней школьницей на детской площадке. Преступление он совершил 1 июня - в День защиты детей. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло в поселке Мыза-Ивановка.

«Вечером 1 июня неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка на детской площадке», - сообщил собеседник телеканала.

По данным журналистов, в полицию обратилась мать пострадавшей девочки. На следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого - 35-летнего местного жителя. Против него возбудили уголовное дело. Суд определит подозреваемому меру пресечения.

Ранее в Челябинской области вынесли приговор мужчине, совратившему двух малолетних детей своей сожительницы. Педофила отправили в колонию строгого режима на 16 лет.

Уголовное дело Суд Дети Преступления Педофилы Мужчины Полиция

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