Создателя мультфильма «Масяня» объявили в розыск
МВД России объявило в розыск создателя мультфильма «Масяня» Олега Куваева*.
* Включен в реестр иноагентов по решению Минюста.
* Включен в реестр иноагентов по решению Минюста.
В операции по поимке возможного шпиона участвовали УФСБ России по Чувашии и управление «К» четвертой службы ФСБ России. Уроженец Московской области разделял взгляды украинской националистической организации и, по версии следствия, передавал ей важные для безопасности России сведения - о предприятиях Подмосковья и Калужской области, объектах Минобороны.
Мужчину также обвинили в спонсировании украинских бойцов. Следователи выяснили, что с января по декабрь 2023 года он переводил им деньги. Возбудили уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена». Подозреваемого задержали.
Жителя Комсомольска-на-Амуре за госизмену приговорили к 9,5 года колонии строгого режима. Он собирался передать украинским спецслужбам информацию о военных объектах.
Мужчину признали виновным в разбое, насильственных действиях сексуального характера и убийстве. На заседании об избрании меры пресечения Иван Папенко заявил, что сможет повторить расправу. Прокурор просил максимальное наказание и напомнил, что мужчину уже судили за другое убийство.
«Признать Папенко Ивана Дмитриевича виновным в совершении преступлений <…> и окончательно назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», - постановил судья.
Преступление произошло 22 июля 2022 года. Около 17 часов вечера пьяный мужчина пришел на виадук в Дивногорске , чтобы грабить прохожих. Там он увидел незнакомую 16-летнюю девушку, затащил в лес, отобрал сумку, связал, надругался и убил. Через два дня волонтеры нашли ее тело, а полицейские по горячим следам вышли на подозреваемого.
Злоумышленники взламывают аккаунты путем рассылки сообщений с вредоносной ссылкой, которую часто маскируют за благовидным предлогом, рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова. Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов добавил, что мошенники также выманивают одноразовый код, который нужен для привязки аккаунта к еще одному устройству.
Потом аферисты рассылают контактам жертвы просьбу одолжить ненадолго деньги, и присылают фото поддельной банковской карты. Перед Новым годом мошенники активизировались, это связано с предпраздничным ажиотажем и склонностью принимать необдуманные поступки.
Перед праздниками мошенники также активно рассылают россиянам фальшивые письма от служб доставки. В письмах они предлагают пользователям перейти по ссылке или открыть вложение.
Из документа следует, что дело окружному судье передали 22 декабря, слушание по решению вопроса об избрании меры пресечения состоится 27 декабря. Асрияна обвиняют по двум статьям - «Попытка теракта» и «Государственная измена».
Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Максима Асрияна задержали 10 октября 2022 года - он пытался поджечь здание военного комиссариата во Фрунзенском районе. Известно, что обвиняемый придерживается экстремистских взглядов и испытывает недовольство проводимой правительством России политикой, а также поддерживает ВСУ.
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 9,5 лет за шпионаж в пользу Украину. Мужчина по Сети связывался с представителем ГУР и планировал передать информацию о военных объектах ВС РФ на территории Хабаровского края.