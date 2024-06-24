Совладельца холдинга «Русские фонды» отправили под домашний арест

ФСБ задержала в Симферополе старшего следователя МВД Крыма. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, 38-летний майор был агентом СБУ - он собирал данные о жителях Крыма и передавал их украинской стороне. В отношении следователя возбудили уголовное дело по статье «Госизмена».

Авторы канала отметили, что задержанный начал работать в МВД восемь лет назад. Он служил в контрольно-методическом отделе ведомства, был в звании майора.

По статье о госизмене бывшему сотруднику МВД грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ поймали экс-начальника департамента административной работы Минсельхоза России Олега Донских, который скрывался от правосудия в течение 12 лет. Мужчину объявляли в международный розыск по подозрению в организации хищения в 2007–2011 годах более двух миллиардов рублей.

Советский районный суд Липецка арестовал Донских. В пресс-службе ФСБ отметили, что сейчас устанавливаются другие соучастники преступления.