Советника губернатора Орловской области отправили под стражу

Инстанция избрала меру пресечения в виде заключения Лежнева под стражу сроком на один месяц. Мужчину заподозрили в мошенничестве на 79 миллионов рублей.

Накануне сообщалось, что советника главы Орловской области поместили в изолятор временного содержания. Известно, что последние полтора года Лежнев занимался волонтерской деятельностью. Он доставлял гуманитарную помощь в зону специальной операции.

Лежнева назначили на должность советника губернатора сразу после того, как главой региона стал Андрей Клычков. СМИ связали это с дружественными отношениями губернатора и чиновника.