Совершившие теракт в Crocus City Hall собирались сбежать на Украину

Читайте нас в:

«После совершения теракта преступники пытались скрыться, продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы», - указали в ведомстве.

Силовики подчеркнули, что у террористов были необходимые контакты на Украине. Свои действия они тщательно спланировали.

По данным ФСБ, злоумышленники заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли стрельбу по собравшимся в здании концертного зала.

Четырех подозреваемых в теракте - непосредственных исполнителей - задержали в Брянской области с разницей в несколько часов благодаря слаженным действиям специальных и правоохранительных ведомств. Всего сотрудники спецслужб взяли 11 человек , причастных к стрельбе и пожару в Crocus City Hall.

Задержанных уже этапируют в Москву. Расследование уголовного дела продолжается.