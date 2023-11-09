Соучастников убийства Дугиной приговорили к 1 и 4 годам колонии
Нагатинский суд приговорил бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури к четырем и одному годам колонии соответственно. Обвиняемые предоставили личные данные журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате покушения, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
«Путем частичного сложения наказаний суд постановил приговорить Рыбина к четырем годам колонии общего режима, а Чоудхури - к одному году колонии общего режима», - указали в ведомстве.
Даниила Чоудхури взяли под стражу в зале суда, до этого он находился под подпиской о невыезде. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Соучастники убийства журналистки Дугиной стали фигурантами уголовных дел по обвинению в незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни, а также за злоупотреблении служебными полномочиями.
Автомобиль Дарьи Дугиной подорвали на Можайском шоссе 20 августа 2022 года. По данным СК, мощность заложенного взрывного устройства составила 500 граммов в тротиловом эквиваленте.