Соучастников убийства Дугиной приговорили к 1 и 4 годам колонии

Читайте нас в:

«Путем частичного сложения наказаний суд постановил приговорить Рыбина к четырем годам колонии общего режима, а Чоудхури - к одному году колонии общего режима», - указали в ведомстве.

Даниила Чоудхури взяли под стражу в зале суда, до этого он находился под подпиской о невыезде. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Соучастники убийства журналистки Дугиной стали фигурантами уголовных дел по обвинению в незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни, а также за злоупотреблении служебными полномочиями.

Автомобиль Дарьи Дугиной подорвали на Можайском шоссе 20 августа 2022 года. По данным СК, мощность заложенного взрывного устройства составила 500 граммов в тротиловом эквиваленте.