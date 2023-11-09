Соучастникам убийства Дарьи Дугиной запросили сроки в колонии

Снимавших военную технику мужчин задержали в Подмосковье

Сотрудники военной полиции по подозрению в шпионаже задержали двух мужчин в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника канала, мужчины вышли из электрички на одной из железнодорожных станций и отправились в лес. Там приятели начали делать снимки систем ЗРК, добавил собеседник Mash.

За этим занятием их застал патруль. Фотографов задержали и передали в особый отдел. На допросе они заявили, что заблудились и наткнулись на военную технику случайно. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее в Омской области по подозрению в государственной измене задержали бывшего сотрудника оборонного предприятия, который предложил секретную информацию представителю ФРГ в обмене на немецкое гражданство. По сведениям ФСБ, он вышел на контакты в Германии по своей инициативе.