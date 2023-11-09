Соучастникам убийства Дарьи Дугиной запросили сроки в колонии
Прокурор потребовал приговорить бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и Даниила Чаудхури к шести и двум годам колонии соответственно. По версии следствия, подозреваемые предоставили данные об автомобиле и месте жительства журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате теракта, сообщил ТАСС.
«Прошу приговорить Рыбина к шести годам колонии общего режима, а Чаудхури - к двум годам колонии общего режима», - сказал прокурор.
По данным следователей, Рыбин ответил на объявление безработного Чаудхури, просившего о сборе конфиденциальной информации. В итоге, силовик продал данные о личной жизни Дугиной за 3350 рублей. Свою вину бывший сотрудник правоохранительных органов полностью признал Журналистка Дарья Дугина погибла при подрыве автомобиля в Московской области в августе 2022 года. По версии ФСБ, покушение устроили агенты спецслужб Украины.
Главной подозреваемой стала украинка Наталья Вовк. Два ее пособника уже получили тюремные сроки.