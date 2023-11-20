20 ноября 2023, 14:13

Сотрудников московского автосалона заподозрили в мошенничестве

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Четырех работников автосалона на юго-востоке Москвы задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.

По информации полиции, группа мошенников обманывала покупателей машин, меняя название и расположение автосалонов в пределах Московского региона. Они размещали объявления о продаже автомобилей по низкой цене на различных интернет-платформах. Клиентам сообщали, что стоимость снизили в рамках специальной акции при условии приобретения в кредит.

При приезде покупателям говорили, что выбранные ими автомобили находятся на складе, а для покупки нужно будет заключить предварительный договор и оплатить 30 тысяч рублей за подготовку машины к продаже. Затем они оформляли заявку на кредит.

При этом, когда клиенты подписывали кредитный договор, цена автомобиля увеличивалась. Если у покупателей возникали сомнения, на них оказывали психологическое давление.

Четырем сотрудникам автосалона на Привольной улице предъявили обвинения, их заключили под стражу. В результате обысков по 22 адресам изъяли деньги, банковские карты, автомобили, телефоны, ноутбуки и другие улики.

Ранее мошенники выманили у экс-солистки Московского балета на льду Галины Бескиной 800 тысяч рублей. Они представились сотрудниками Центробанка и начали пугать 84-летнюю пенсионерку.

Мошенничество Машины Москва 2023
20 ноября 2023, 14:47
Более двух килограммов мефедрона изъяли у изготовителей наркотиков в Москве
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В Москве задержали трех мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Из их машины изъяли 200 грамм мефедрона, а позже в гараже обнаружили еще более двух килограммов наркотического вещества. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, двух мужчин задержали, когда они приехали в место, где забирали наркотики. Там у них забрали 200 граммов запрещенного вещества - мефедрона.

Затем сотрудники полиции обнаружили лабораторию в гараже на улице Ставропольская. Он принадлежал третьему соучастнику. Полицейские забрали два килограмма мефедрона и других наркотиков, хранившихся в гараже с целью последующей продажи.

Наркотики изъяли, подозреваемых заключили под стражу.

Ранее закладчика задержали в Москве благодаря записи с украденной камеры.

Наркотики Прокуратура РФ Москва 2023
20 ноября 2023, 13:30
«Не верю». Мать погибшего в Ачинске от топора школьника — о подозреваемом в убийстве сына
РИА «Новости»
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Пропавшего в Ачинске 12-летнего школьника нашли мертвым. Тело со следами насильственной смерти обнаружили в реке Мазульке. В убийстве мальчика признался его 11-летний друг, против которого возбудили дело. Мать погибшего Ольга заявила «360», что подозреваемый вырос у нее на глазах, всегда был приветливым и общительным. Женщина заверила, что подросток не мог совершить зверское преступление.

Ход расследования Данные о начале расследования уголовного дела по факту убийства 12-летнего подростка в городе Ачинске опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.

«В правоохранительные органы 17 ноября поступило сообщение от жительницы Ачинска о том, что ее 12-летний сын не вернулся из школы», - уточнили в ведомстве.

На следующий день тело с признаками насильственной смерти обнаружили в реке Мазульке. Предварительно, погибший пришел домой к однокласснику, где между ними произошел конфликт. Мальчик оскорбительно высказался о матери сверстника. После этого второй школьник взял топор и ударил оппонента по затылку.

«После осознания содеянного подросток, совершивший убийство, вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке Мазульке и сбросил тело в воду», - сообщили следователи.

В доме, расположенном рядом с местом обнаружения трупа, следователи нашли следы крови, а также предметы одежды, принадлежащие однокласснику погибшего. В хозяйственной постройке находился рюкзак убитого и тележка с каплями бурого цвета.

Следователи возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Дружили с первых школьных дней Ольга рассказала «360», что мальчики были одноклассниками и дружили буквально с первых дней школы. При этом с родителями подозреваемого она ни разу не общалась.

«Мать лежит в роддоме, а с отцом не виделась. Однако мальчика видела постоянно в школе, во время прогулок сына с ним. Он (погибший - прим. ред.) провожал одноклассника почти каждый день из школы. Но про семью ничего сказать не могу», - уточнила женщина.

По ее словам, обвиняемый не приходил в гости к погибшему. Вероятно, мальчик просто стеснялся. А в общении с матерью убитого он всегда был приветлив.

«Мы беседовали, во дворе разговаривали. Он общительный, уравновешенный, хороший мальчик. Всегда был спокойный. Мог, конечно, иногда подшутить над сыном», - отметила Ольга.

Она заявила, что не может представить, что одноклассник мог нанести смертельное ранение ее сыну. Сам же погибший ни с кем не дрался, несмотря на то, что был немного крупнее сверстников.

В последний раз женщина видела сына утром 16 ноября. Тогда он отправился в школу, но не вернулся домой, так как после занятий пошел в гости к тому самому другу.

«Я звонила ему, но связи не было, потому что он оставил телефон дома. После того, как он не вернулся домой, я обратилась в полицию. Мне еще ничего не рассказывали о том, как его убили, где его нашли. Просто сказали, что обнаружили. Я съездила на опознание и все», - сказала мать погибшего.

Она подчеркнула, что друг не мог нанести такой удар. Свою точку зрения женщина аргументировала возрастом и нехваткой сил у 11-летнего мальчика.

«Они на моих глазах дружили, играли. Ребенок просто взял все это на себя. Может, ему что-то пообещал папа. Перед Богом говорю, что не верю, что это сделал ребенок. Не верю!» - заключила Ольга.

Ранее СМИ сообщали, что подросток в Ачинске сознался в убийстве одноклассника , тело которого сбросил в реку. Его поместили в социальное учреждение.

Она заявила, что не может представить, что одноклассник мог нанести смертельное ранение ее сыну. Сам же погибший ни с кем не дрался, несмотря на то, что был немного крупнее сверстников.

В последний раз женщина видела сына утром 16 ноября. Тогда он отправился в школу, но не вернулся домой, так как после занятий пошел в гости к тому самому другу.

«Я звонила ему, но связи не было, потому что он оставил телефон дома. После того, как он не вернулся домой, я обратилась в полицию. Мне еще ничего не рассказывали о том, как его убили, где его нашли. Просто сказали, что обнаружили. Я съездила на опознание и все», - сказала мать погибшего.

Ольга подчеркнула, что друг не мог нанести такой удар. Свою точку зрения женщина аргументировала возрастом и нехваткой сил у 11-летнего мальчика.

«Они на моих глазах дружили, играли. Ребенок просто взял все это на себя. Может, ему что-то пообещал папа. Перед Богом говорю, что не верю, что это сделал ребенок. Не верю!» - заключила она.

Ранее СМИ сообщали, что подросток в Ачинске сознался в убийстве одноклассника , тело которого сбросил в реку. Его поместили в социальное учреждение.

Ход расследования Данные о начале расследования уголовного дела по факту убийства 12-летнего подростка в городе Ачинске опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.

«В правоохранительные органы 17 ноября поступило сообщение от жительницы Ачинска о том, что ее 12-летний сын не вернулся из школы», - уточнили в ведомстве.

На следующий день тело с признаками насильственной смерти обнаружили в реке Мазульке. Предварительно, погибший пришел домой к однокласснику, где между ними произошел конфликт. Мальчик оскорбительно высказался о матери сверстника. После этого второй школьник взял топор и ударил оппонента по затылку.

«После осознания содеянного подросток, совершивший убийство, вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке Мазульке и сбросил в воду», - сообщили следователи.

В доме, расположенном рядом с местом обнаружения трупа, следователи нашли следы крови, а также предметы одежды, принадлежащие однокласснику погибшего. В хозяйственной постройке находился рюкзак убитого и тележка с каплями бурого цвета.

Следователи возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Дружили с первых школьных дней Мать погибшего школьника Ольга рассказала «360», что мальчики были одноклассниками и дружили буквально с первых дней школы. При этом с родителями подозреваемого она ни разу не общалась.

«Мать лежит в роддоме, а с отцом не виделась. Однако мальчика видела постоянно в школе, во время прогулок сына с ним. Он (погибший - прим. ред.) провожал одноклассника почти каждый день из школы. Но про семью ничего сказать не могу», - уточнила женщина.

По ее словам, обвиняемый не приходил в гости к погибшему. Вероятно, мальчик просто стеснялся. А в общении с матерью убитого он всегда был приветлив.

Уголовное дело Убийства Россия Школьники Полиция Следственный комитет России Красноярский край
20 ноября 2023, 12:22
СК попросит суд арестовать мужчину, обвиняемого в осквернении памятника ВОВ в Москве
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Следствие попросит суд арестовать мужчину, обвиняемого по уголовному делу об осквернении символов воинской славы России на Поклонной горе в Москве. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка СК в Telegram-канале.

По версии следствия, 18 ноября 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения публично разбросал венки у подножия Вечного огня мемориального комплекса «Поклонная гора». Также он вылил неизвестную жидкость на пламя в попытке погасить его.

Мужчину задержали. Его обвинили в попытке осквернить символы воинской славы России и оскорбить память защитников Отечества. Вину он признал.

Задержанному также назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Следователи уже возбудили дело о реабилитации нацизма. Сразу после попытки мужчины потушить Вечный огонь его привезли к следователю на допрос.

Памятники ВОВ Следственный комитет России Москва 2023
20 ноября 2023, 11:54
Грабитель в Москве из жалости вернул пенсионерке 200 рублей после нападения
РИА «Новости»
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Столичные полицейские задержали 26-летнего ранее судимого москвича, которого подозревают в ограблении пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По информации ведомства, мужчина вошел в подъезд вслед за 85-летней москвичкой. Там он выдернул у нее из рук сумку, в которой лежал кошелек с наличными на сумму 1900 рублей.

На требование пострадавшей вернуть ей вещи мужчина вручил ей пустой кошелек, сумку и 200 рублей. После этого он скрылся с места происшествия. К моменту задержания украденные деньги злоумышленник успел потратить.

«В настоящее время он находится под подпиской о невыезде на период расследования уголовного дела о грабеже», - отметили в МВД.

Накануне шпаклевщик откликнулся на ночную подработку в Москве и стал жертвой ограбления. Житель столицы нашел объявление в соцсети с подработкой. Добравшись до места встречи с работодателем, он увидел вооруженного мужчину. Тот достал нож, избил шпаклевщика и потребовал перечислить деньги.

Ограбления Кражи Москва 2023

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