Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Ногинске подозреваемого в серии краж

С апреля злоумышленник обкрадывал частные дома и хозпостройки в Ступине. Отжимая оконные рамы или взламывая двери, он проникал внутрь и похищал оттуда ценные предметы. Всего таких эпизодов насчитали 36, а общий ущерб от его действий оценили более чем в три миллиона рублей.

Задержали мужчину в его собственном доме. Подозреваемым оказался 52-летний ранее судимый местный житель. Часть украденного нашлась в его жилище. Против него возбудили новые уголовные дела.

Ранее сотрудники полиции и Росгвардии задержали двух мужчин по подозрению в разбойном нападении на пожилую женщину. Их сообщница, ухаживавшая за пенсионеркой, вколола ей снотворное и рассчитывала, что женщина ничего не услышит. Однако та оказалась в сознании и заметила грабителя. В результате тот достал нож и, угрожая им, похитил ювелирные изделия более чем на 600 тысяч рублей.