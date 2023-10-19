Сотрудники МВД задержали подозреваемого в убийстве двух родственников рок-музыканта Намина

Читайте нас в:

«По подозрению в совершении двойного убийства задержан родственник потерпевшего. В настоящее время с ним работают следователи», - отметили в пресс-службе.

Убитые были родственниками музыканта и основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина. Трагедия произошла в частном доме деревни Крюково Истринского городского округа. По факту убийства пенсионерки и ее 30-летнего внука возбудили уголовное дело. По версии следствия, мужчина убил родственников ножом.

«Изъяты смывы, следы, нож, молоток и иные предметы. Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы», - добавили в ведомстве.

Следователи работают с задержанным и устанавливают мотивы преступления.

Ранее СМИ сообщали, что причиной убийства режиссера Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко мог стать спор из-за продажи дома. По словам журналистов, подозреваемый родственник сам вызвал экстренные службы и добровольно сдался полиции.