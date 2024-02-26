26 февраля 2024, 10:09

Сотрудники ФСБ задержали в Туве более 50 членов преступной группировки

РИА «Новости»
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Более 50 участников преступной группировки, занимавшихся вымогательством и пропагандой запрещенного в России экстремистского движения АУЕ*, задержали в Туве. Операцию провели сотрудники центрального аппарата ФСБ. О том, как развивались события, сообщило РИА «Новости».

Что известно о «Черной армии» из Тувы Первые аресты членов ОПГ провели еще летом 2022 года. Причем, по информации агентства, от местных правоохранителей операцию силовиков из Москвы держали в тайне, опасаясь утечки данных. Оперативники ФСБ и сотрудники СК прибыли в Кызыл в конце июня во время чемпионата России по вольной борьбе.

По данным следствия, главарь группировки и его подчиненные занимались вербовкой новых членов, в том числе, и среди участников спортивных секций. Преступники привлекали к своей деятельности даже подростков. В итоге в СИЗО «Лефортово» в Москве по постановлению суда отправили 35 человек, включая предполагаемого организатора Артыша Дажываа. В СК полагают, что летом 2021 года он возглавил сообщество «Кара Шериг» (в переводе с тувинского «Черная армия», - прим. ред.), причем сделал это с помощью гражданина Украины, вора в законе Руслана Гегечкори.

Все участники движения должны были придерживаться «зоновских понятий», собирать деньги и отправлять в колонии. Они действовали и на территории исправительных учреждений Тувы. Кроме того, члены группировки навязывали местным жителям и осужденным криминальную идеологию и ненависть к правоохранителям, вербовали новых людей, передавали в колонии наркотики для главарей и участников ячеек АУЕ*. А тех, кто пытался сопротивляться или отказывался платить, жестоко избивали.

Новые эпизоды и задержания В процессе работы с задержанными всплыли новые эпизоды, которые позволили провести еще одно крупное задержание, отметило агентство. На этот раз за решетку отправили около 10 человек, подозреваемых в вымогательстве, создании и участии в преступном сообществе и истязании, уточнило агентство.

Деятельность группировки также была организованной, указали следователи. Несколько ячеек, по данным правоохранителей, установили контроль над междугородними пассажирскими перевозками , вымогали деньги и имущество у предпринимателей и водителей, которые занимались частным извозом.

Большинство задержанных свою вину в преступлениях отрицают, считая, что обвинения против них основаны на тайных свидетелей, имена которых не разглашаются. Уголовные дела против 16 фигурантов уже направили в суд, еще 20 знакомятся с материалами, а затем так же предстанут перед судом.

В общей сложности, по информации СК, к ответственности привлекли 52 человека, 46 из которых сейчас в СИЗО. Вора в законе Гегечкори уже заочно арестовали и объявили в международный розыск.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.

СК РФ
26 февраля 2024, 09:44
Пассажирка электрички в Подмосковье ударила мужчину ножом за «пристальный взгляд» соседа
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В Московской области задержали женщину после нападения в электричке Можайск — Лобня. Она распылила газовый баллончик в одного пассажира и ударила ножом второго, сообщило «МВД Медиа».

Потасовка произошла, когда поезд проезжал станцию Баковка. Женщину смутило, что один из пассажиров пристально посмотрел на нее и не отреагировал на замечание.

«На меня начал пристально смотреть мужчина. Я попросила его не смотреть и распылила ему баллончик в лицо. Это не понравилось другому мужчине, на что он начал меня оскорблять, а потом бить. И я его пырнула ножом», - сказала она.

Нож сломался надвое, мужчина получил два колото-резаных ранения, в том числе проникающее. Его госпитализировали. Подозреваемую задержали на станции Кунцевская и доставили в дежурную часть. Возбудили уголовное дело по статье 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Возле станции метро «Новослободская» в Москве мужчина выстрелил в девушку из газового пистолета. Он сказал полицейским, что оборонялся.

В Московской области задержали женщину после нападения в электричке Можайск - Лобня. Она распылила газовый баллончик в одного пассажира и ударила ножом второго, сообщило «МВД Медиа».

Лобня Поезда Можайск
26 февраля 2024, 09:24
Приморец убил краснокнижного амурского тигра по ошибке
РИА «Новости»
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Обвиняемый в убийстве и расчленении краснокнижного амурского тигра в Приморье застрелил зверя по ошибке. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника агентства, амурский тигр не нападал на жителя Пожарского района Приморья. Мужчина хотел застрелить дичь ради мяса, но по ошибке выстрелил в краснокнижное животное.

«Хотел убить дичь и домой мясо привезти, не убедился, в кого стреляет. Увидел, что тигр, и начал избавляться [от туши], чтобы избежать ответственности», - подчеркнул источник.

Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты. Животное числится в международной Красной книге.

По данным следствия, 41-летний мужчина застрелил амурского тигра, добив ножом и разделав тушу. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый перевез в район села Ясеневый часть останков тигра, которые спустя время обнаружили и изъяли сотрудники полиции. Суд отправил мужчину под домашний арест.

Суд Приморье Животные
26 февраля 2024, 06:46
Полиция вычислила зачинщиков драки бойцов ЧВК «Медведи» в Крыму
РИА «Новости»
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Зачинщиков драки со стрельбой в поселке Черноморское с участием ЧВК «Медведи» задержали. Возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Главное управление МВД России по Республике Крым.

Потасовка произошла в местном кафе в ночь на 24 февраля. Полиция вычислила всех участников драки и задержала двух зачинщиков - военнослужащих 81-й добровольческой бригады «Медведи». Следственный отдел ОМВД России по Черноморскому району возбудил уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство».

Видео потасовки опубликовали в интернете. Люди в камуфляже дрались с гражданскими и стреляли в воздух. Авторы ролика заявили, что на нем бойцы ЧВК «Медведи». Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг связь добровольческого объединения с руководством региона.

Драки Уголовное дело Крым Полиция
25 февраля 2024, 20:41
Тело пропавшей почти два месяца назад девочки нашли в Псковской области
Pxhere
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Пропавшую почти два месяца назад 11-летнюю школьницу нашли мертвой в Псковской области. Об этом сообщили пресс-службе Следственного комитета России.

«Патрулем сотрудников правоохранительных органов и волонтеров в окрестностях населенного пункта, где проживал ребенок, обнаружено ее тело», - передали в СК.

Девочка из деревни Полоное пропала в начале января 2024 года. Следователи до сих пор не выяснили обстоятельства ее исчезновения. Специалисты продолжают расследование дела. Для установления точной причины гибели ребенка назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По поручению председателя Следкома России Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее пятилетнюю девочку нашли убитой в лесу под Новосибирском через две недели после исчезновения. В последний раз ребенка видели рядом с магазином у села Толмачево.

Уголовное дело Дети Волонтеры Россия Магазины Следственный комитет России

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