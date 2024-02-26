Сотрудники ФСБ задержали в Туве более 50 членов преступной группировки

Что известно о «Черной армии» из Тувы Первые аресты членов ОПГ провели еще летом 2022 года. Причем, по информации агентства, от местных правоохранителей операцию силовиков из Москвы держали в тайне, опасаясь утечки данных. Оперативники ФСБ и сотрудники СК прибыли в Кызыл в конце июня во время чемпионата России по вольной борьбе.

По данным следствия, главарь группировки и его подчиненные занимались вербовкой новых членов, в том числе, и среди участников спортивных секций. Преступники привлекали к своей деятельности даже подростков. В итоге в СИЗО «Лефортово» в Москве по постановлению суда отправили 35 человек, включая предполагаемого организатора Артыша Дажываа. В СК полагают, что летом 2021 года он возглавил сообщество «Кара Шериг» (в переводе с тувинского «Черная армия», - прим. ред.), причем сделал это с помощью гражданина Украины, вора в законе Руслана Гегечкори.

Все участники движения должны были придерживаться «зоновских понятий», собирать деньги и отправлять в колонии. Они действовали и на территории исправительных учреждений Тувы. Кроме того, члены группировки навязывали местным жителям и осужденным криминальную идеологию и ненависть к правоохранителям, вербовали новых людей, передавали в колонии наркотики для главарей и участников ячеек АУЕ*. А тех, кто пытался сопротивляться или отказывался платить, жестоко избивали.

Новые эпизоды и задержания В процессе работы с задержанными всплыли новые эпизоды, которые позволили провести еще одно крупное задержание, отметило агентство. На этот раз за решетку отправили около 10 человек, подозреваемых в вымогательстве, создании и участии в преступном сообществе и истязании, уточнило агентство.

Деятельность группировки также была организованной, указали следователи. Несколько ячеек, по данным правоохранителей, установили контроль над междугородними пассажирскими перевозками , вымогали деньги и имущество у предпринимателей и водителей, которые занимались частным извозом.

Большинство задержанных свою вину в преступлениях отрицают, считая, что обвинения против них основаны на тайных свидетелей, имена которых не разглашаются. Уголовные дела против 16 фигурантов уже направили в суд, еще 20 знакомятся с материалами, а затем так же предстанут перед судом.

В общей сложности, по информации СК, к ответственности привлекли 52 человека, 46 из которых сейчас в СИЗО. Вора в законе Гегечкори уже заочно арестовали и объявили в международный розыск.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.