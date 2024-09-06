Сотрудники Центральной энергетической таможни сознались во взяточничестве

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Их также обвинили в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

«Фигуранты признали вину», - сообщил собеседник агентства.

По делу проходят Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов. В апреле суд отправил их под домашний арест.

Бывшего главу подразделения «Лукойла» Алексея Степанова арестовали по делу о взятке в апреле. Тогда суд отправил его в СИЗО до 6 июня.

Ранее за взятку арестовали бывшего сотрудника Минобороны Андрея Чекмазова. По версии следствия, он вместе со своим заместителем получили от замгендиректора компании «Оборонтест» Александра Сухарева 7,7 миллиона рублей за покровительство.