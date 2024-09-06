06 сентября 2024, 09:41

Сотрудники Центральной энергетической таможни сознались во взяточничестве

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Руководящие сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС России признали вину по статье о получении взятки от экс-главы управления «Лукойла» Алексея Степанова. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

Их также обвинили в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

«Фигуранты признали вину», - сообщил собеседник агентства.

По делу проходят Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов. В апреле суд отправил их под домашний арест.

Бывшего главу подразделения «Лукойла» Алексея Степанова арестовали по делу о взятке в апреле. Тогда суд отправил его в СИЗО до 6 июня.

Ранее за взятку арестовали бывшего сотрудника Минобороны Андрея Чекмазова. По версии следствия, он вместе со своим заместителем получили от замгендиректора компании «Оборонтест» Александра Сухарева 7,7 миллиона рублей за покровительство.

Рубль Суд Таможня СИЗО Россия Аресты
06 сентября 2024, 00:57
Кинорежиссера Алексея Петрухина заподозрили во взяточничестве
Global Look Press
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Замоскворецкий суд Москвы принял решение о мере пресечения для кинорежиссера Алексея Петрухина, который стал фигурантом дела о крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

О смене меры пресечения для кинорежиссера ходатайствовали органы предварительного расследования, их позицию поддержала прокуратура.

«Суд <…> изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий <…> с установлением определенных ограничений», - подчеркнули в инстанции.

В пресс-службе уточнили, что Петрухина обвинили в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

В 2014 году Алексей Петрухин выступил продюсером фильма «Вий», главные роли в котором сыграли Джейсон Флеминг, Андрей Смоляков и Алексей Чадов. Возглавляемая им компания организовывала съемку «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером, лента в итоге провалилась в прокате.

Суд Аресты Москва
04 сентября 2024, 10:56
Фигуранту дела об убийстве девочки в Нижнем Тагиле изберут меру пресечения 5 сентября
Пресс-служба Следственного комитета
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Фигуранта дела об убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле должны арестовать в Дзержинском районном суде 5 сентября. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Сейчас с ним следователи в Нижнем Тагиле работают, там было оформлено процессуальное задержание в качестве подозреваемого», - добавил он.

Пресс-служба Следственного комитета России утром 4 сентября сообщила о задержании подозреваемого в убийстве школьницы. Мужчина имел судимость за преступления против половой свободы.

В ближайшее время пройдет допрос подозреваемого. Следствие планирует подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела допросили свидетелей, провели осмотр места происшествия и обыски.

Школьница пропала 31 августа. Она отпросилась у отца погулять, но домой так и не вернулась. Девочку искали 140 полицейских , через три дня ее тело нашли в подвале многоэтажки.

Убийства
04 сентября 2024, 08:35
Награду в полмиллиона рублей объявили на Кубани за информацию об убийстве девочки
РИА «Новости»
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Полиция предложила вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о смерти 12-летней девочки, убитой в Кореновском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Награду предоставят за достоверные сведения, способствующие раскрытию преступления.

«Анонимность гарантируется», - подчеркнули правоохранители.

Они уточнили, что убийство совершили на хуторе Бураковском. Тех, кто владеет нужной информацией, попросили обратиться в дежурную часть ОМВД по Кореновскому району.

Тело 12-летней девочки со следами насильственной смерти обнаружили в водоеме 2 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. По данным РЕН ТВ , 1 сентября школьница отправилась кататься на велосипеде, но домой не вернулась. Источник kp.ru сообщил, что сначала над девочкой надругались, после чего задушили ее же рубашкой.

Убийства Награды Полиция
03 сентября 2024, 23:46
В Крыму задержали трех подозреваемых в краже оборудования на 3 млрд рублей
РИА «Новости»
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В Крыму раскрыли кражу оборудования почти на три миллиарда рублей. Злоумышленники похитили его в Керчи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Производственное оборудование предназначалось для цементного завода. Его вынесли с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун - она находилась в аренде у коммерческой организации.

«Задержаны трое подозреваемых», - отметила Волк.

Официальный представитель ведомства уточнила, что по факту случившегося возбудили уголовное дело о краже организованной группой в особо крупном размере.

Подозреваемыми по делу, уточнили в пресс-службе МВД Крыма, стали жители Москвы, Ленинградской и Ивановской областей, которые действовали по предварительному сговору.

«Стоимость украденного заводского оборудования для производства цемента составила порядка трех миллиардов рублей», - подчеркнули в ведомстве, добавив, что действия злоумышленников причинили серьезный ущерб Государственной корпорации развития России.

Статью о даче взятки и посредничестве при ее передаче добавили в дело о поставках некачественных бронежилетов для армии. Благодаря показаниям свидетелей следователи также нашли подтверждение участия в махинациях гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова и других фигурантов дела.

Уголовное дело Рубль Крым Россия Кражи Заводы

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