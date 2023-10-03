Сотрудники алкомаркета в Москве избили мужчину за кражу сухариков
Сотрудники алкомаркета на востоке Москвы избили мужчину. Против них возбудили уголовное дело. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.
По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва» , драка произошла у магазина на 5-й Парковой улице. Посетитель попытался вынести из магазина пачку сухариков, но это заметили сотрудники. Они схватили мужчину за шею, вывели на улицу, повалили на землю и начали избивать.
СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения», - уточнили в ведомстве.
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