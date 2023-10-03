Сотрудники алкомаркета в Москве избили мужчину за кражу сухариков

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По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва» , драка произошла у магазина на 5-й Парковой улице. Посетитель попытался вынести из магазина пачку сухариков, но это заметили сотрудники. Они схватили мужчину за шею, вывели на улицу, повалили на землю и начали избивать.

СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения», - уточнили в ведомстве.

Ранее разнорабочий обокрал театр в центре Москвы на 600 тысяч рублей. Он срезал в гардеробе латунные крючки и сдал их в пункт приема металла.