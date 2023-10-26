Сотрудника российского вуза арестовали за организацию клуба азартных игр

В ведомстве уточнили, что сотрудник вуза с целью обогащения создал целую группировку, которая занималась организацией и проведением азартных игр с оборудованием.

Заместитель прокурора Октябрьского района Новосибирска Илья Попов рассказал, что следователи вышли на подпольный клуб еще в апреле. В ходе предварительного расследования они установили личности злоумышленников и установили, что в группу входил заместитель директора Новосибирского юридического института филиала ТГУ «24 октября его задержали, а на следующий день избрали меру пресечения в виде заключения под стражу», - заявил Попов.

Борьба с незаконными азартными играми в регионе усилилась в этом году, когда правоохранительные и надзорные органы создали рабочую группу. Об этом рассказала старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Она пояснила, что для жителей создали горячую линию, куда они могли сообщить о проведении игр на деньги. Работа группы принесла неплохой результат.

«Количество зарегистрированных преступлений об организации и проведении азартных игр увеличилось с 17 до 61. В суд направили 26 уголовных дел, еще по четырем делам идет расследование», - рассказал Манилова.

Представитель прокуратуры добавила, что с начала года удалось пресечь проведение незаконных игр по 89 адресам.