16 января 2024, 11:16

Сотрудник сгоревшего склада Wildberries в Петербурге признался в поджоге

РИА «Новости»
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Один из сотрудников сгоревшего петербургского склада Wildberries взял на себя вину за его поджог. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы опубликовали скрины переписки из чата работников склада. Один из пользователей еще 27 декабря предупредил коллег о скором пожаре, но никто не отнесся к его сообщению серьезно. После ЧП сотрудник снова появился в чате и признался в поджоге.

«Я обещал - я сделал», - написал неизвестный.

Затем работник удалил аккаунт и больше не выходил на связь. Участники чата передали информацию о сотруднике в правоохранительные органы.

Крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах случился 13 января. Огнеборцам МЧС удалось ликвидировать открытое горение только на следующий день.

Все сотрудники успели эвакуироваться со склада, в Wildberries смогли найти каждого из работников. Продавцам пообещали вернуть деньги за сгоревшие товары. После ЧП Следственный комитет возбудил дело о злоупотреблении полномочиями.

Санкт-Петербург Пожары Маркетплейсы
16 января 2024, 11:27
Новая экспертиза нашла в спектакле режиссера Беркович дискриминацию русских мужчин
РИА «Новости»
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По уголовному делу об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол» провели новую проверку. Экспертная служба ФСБ нашла в постановке режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук признаки романтизации образа терроризма и дискриминации русских мужчин, сообщил «Коммерсант».

Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России объявил деструктологическую экспертизу ненаучной и запретил приобщать к делу. После этого назначили новую проверку. Ее провела старший эксперт-криминалист экспертного подразделения УФСБ России по Свердловской области, филолог по образованию Светлана Мочалова.

Она пришла к выводу, что с лингвистической точки зрения цель постановки - оправдать терроризм. По мнению автора новой экспертизы, Евгения Беркович и Светлана Петрийчук создали романтический образ боевика, через монолог Марьюшки сделали его привлекательным для женщин. Русских мужчин, заявила Светлана Мочалова, в спектакле охарактеризовали «однозначно негативно».

Адвокаты Сергей Бадамшин и Ксения Карпинская не согласились с результатами экспертизы. Последняя обвинила Светлану Мочалову в разжигании межрелигиозной розни из-за трактовки исламского брака как союза боевика и потенциальной террористки.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» о трагической судьбе русских женщин, завербованных в соцсетях и попавших под суд, поставили в 2020 году. Он получил две премии «Золотая маска». Евгению Беркович и Светлану Петрийчук обвинили в оправдании терроризма и арестовали. За них вступились Юлия Пересильд, Константин Райкин, Данила Козловский и другие деятели культуры.

Уголовное дело Терроризм ФСБ Минкультуры РФ
16 января 2024, 08:45
Жительницу Ижевска заподозрили в госизмене
РИА «Новости»
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Оперативники ФСБ задержали жительницу Ижевка по подозрению в участии в украинской террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба главка ведомства по республике Удмуртия.

В ФСБ отметили, что женщина принимала участие в работе одной из запрещенных в России военизированных украинских организаций.

В отношении фигурантки завели уголовное дело по статье «Государственная измена».

«Совместно с сотрудниками центрального аппарата УФСБ по Удмуртии проводит дальнейшие следственные действия. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - добавили в главке регионального управления ФСБ.

Ранее в Пензенской области задержали сотрудника одного из режимных предприятий, который держал связь со спецслужбами Польши. Суд отправил его под стражу до 10 марта.

ФСБ Удмуртия
16 января 2024, 07:41
Ангарский маньяк не стал обжаловать новый приговор и отправился в Мордовию
РИА «Новости»
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Бывший полицейский Михаил Попков решил не обжаловать новый приговор за убийство трех женщин. Его этапировали из Иркутской области в Мордовию отбывать пожизненное заключение, сообщила прокуратура.

Ленинский районный суд Иркутска в ноябре 2023 года приговорил ангарского маньяка к 10 годам колонии особого режима за убийство трех женщин с 1997 по 2003 годы. Все это время он находился в СИЗО-1. Спустя два месяца приговор вступил в законную силу, Михаил Попков не стал его обжаловать.

«В настоящее время осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия», - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По совокупности преступлений Михаилу Попкову назначили окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Суд признал его виновным в убийстве 86 человек и покушении на убийство еще троих.

Судья в отставке, юрист Владимир Комсолев заявил «360», что маньяки сознавались в новых преступлениях из тщеславия и ради временного перевода в СИЗО с лучшими условиями, чем в колонии. Он заявил, что пожизненно осужденные расценивали этапирование как смену обстановки.

Уголовное дело Иркутская область Приговоры
16 января 2024, 00:45
Сдавшихся в плен украинских диверсантов привезли в Москву
РИА «Новости»
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Четверых диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовивших теракты на территории РФ, доставили в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщил ТАСС.

«Они арестованы и находятся в СИЗО „Лефортово“. Всем фигурантам предъявили обвинения в организации террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ», - указали в сообщении.

Украинские боевики сдались в плен в 2023 году в Брянской области. Украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку прорваться на территорию России в августе.

Представители ФСБ задержали трех малолетних жителей Мелитополя по подозрению в организации терактов на территории Запорожской области. В прошлом году банда диверсантов получила российское гражданство.

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, украинские спецслужбы усилили переброску диверсантов в Россию для проведения мероприятий по дестабилизации обстановки в стране.

Россия Следственный комитет России Москва

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