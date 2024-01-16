Сотрудник сгоревшего склада Wildberries в Петербурге признался в поджоге

Авторы опубликовали скрины переписки из чата работников склада. Один из пользователей еще 27 декабря предупредил коллег о скором пожаре, но никто не отнесся к его сообщению серьезно. После ЧП сотрудник снова появился в чате и признался в поджоге.

«Я обещал - я сделал», - написал неизвестный.

Затем работник удалил аккаунт и больше не выходил на связь. Участники чата передали информацию о сотруднике в правоохранительные органы.

Крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах случился 13 января. Огнеборцам МЧС удалось ликвидировать открытое горение только на следующий день.

Все сотрудники успели эвакуироваться со склада, в Wildberries смогли найти каждого из работников. Продавцам пообещали вернуть деньги за сгоревшие товары. После ЧП Следственный комитет возбудил дело о злоупотреблении полномочиями.