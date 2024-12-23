23 декабря 2024, 08:56

Сотрудник ростовского СИЗО за 100 тысяч рублей водил женщин в мужские камеры

Global Look Press
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Один из сотрудников СИЗО-1 в Ростовской области, где летом произошло ЧП с заложниками, за деньги приводил женщин в мужские камеры. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, 29-летний дежурный в свои смены приводил девушек из женского блока в камеру к одному из арестантов, который отбывал наказание за разбой и вымогательство и пользовался авторитетом среди других заключенных. За организацию таких встреч он брал около ста тысяч рублей.

Помимо этого, молодой сотрудник, сговорившись с арестантом, к которому приводил женщин, продавал на территории ростовского СИЗО мобильные телефоны и сим-карты.

Сейчас заключенного перевели в другую камеру и он находится в Новочеркасске, а сотрудника СИЗО поместили под домашний арест.

Незаконная деятельность дежурного вскрылась в результате пристальных проверок изолятора после ЧП, связанного с захватом заложников. Выяснилось, что арестанты могли покупать в камеры ножи (за пять тысяч рублей), сим-карты и телефоны (кнопочные за десять тысяч рублей, а сенсорные за 25 тысяч), уточнил собеседник Shot.

Именно в этом СИЗО 16 июня шестеро арестантов выбрались из камеры и взяли в заложники двух человек, в том числе начальника областного УФСИН. Захватчиков ранее приговорили по террористической статье. Во время штурма, который продлился три минуты, злоумышленников ликвидировали.

После захвата террористами ростовского СИЗО комиссия ФСИН России провела проверку. В результате 16 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, еще четверых уволили с занимаемых должностей. В середине июля начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку.

Преступления СИЗО Мужчины
23 декабря 2024, 03:40
Пьяный петербуржец устроил в магазине погром и уснул на шелковых платьях
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Пьяный мужчина в Санкт-Петербурге ворвался в магазин одежды, поломал мебель и уснул на дизайнерских шелковых платьях. Собственники оценили ущерб в 600 тысяч рублей. Видео погрома показала пресс-служба Росгвардии.

Мужчина в ночь на 22 декабря разбил стеклянную дверь магазина на Мытнинской набережной, вошел внутрь и устроил погром. Он сначала сломал мебель, затем опрокинул вешалку с платьями и уснул, облокотившись о диван. Наряд вневедомственной охраны Петроградского района разбудил 41-летнего хулигана и увез в 18-й отдел полиции.

«Ущерб на примерно 600 тысяч рублей. Испортил дизайнерскую коллекцию платьев из натурального шелка и поломал мебель, потом спать лег на эти самые платья», - сообщила администрация пострадавшего дома морды Ольги Швец.

В Сергиевом Посаде другой пьяный мужчина устроил дебош в продуктовом магазине. Он разбил несколько бутылок, а затем поколотилподростка.

Санкт-Петербург Преступления Магазины
23 декабря 2024, 00:34
Семья осужденного экс-полицейского из Москвы потеряла имущество из-за роскошной жизни
РИА «Новости»
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Недвижимость на сумму более 200 миллионов рублей изъяла Генеральная прокуратура в ходе изучения дела бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Северо-Восточного административного округа Москвы Александра Басова. Об этом сообщил «Коммерсант».

Сам бывший полицейский отбывает наказание в 10 лет колонии за взятку в четыре миллиона рублей. Но прокуратуру заинтересовал большой объем имущества, который остался у семьи осужденного силовика, который предварительно оценили в 206 миллионов рублей.

Вся семья заработать такую сумму не могла. В ведомстве подсчитали официальные доходы Басова, его жены, отца и матери с 2006 по 2022 год, когда полицейский начал подавать декларации. У прокуроров получилась сумма 34 миллиона рублей, которая никак не билась с наличием имущества.

При этом семья регулярно путешествовала, как по России, так и в другие страны, а также тратила большие деньги на покупку одежды, обслуживание жилых помещений и машин. При общем доходе в 34 миллиона рублей позволить такую жизнь они себе не могли.

В надзорном ведомстве не исключили, что оперативник Басов для сокрытия своих криминальных доходов покупал дорогое имущество, которое оформлял на родственников.

Всего прокуратура нашла 15 объектов недвижимости, среди них банный комплекс в Московской области, квартиры в Москве и Подмосковье, земельные участки, пять дорогих автомобилей, а также именные ценные бумаги в паевых фондах.

Первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин подал иск к семье Басова об изъятии в доход государства всего нечестно нажитого имущества. Требование представителя надзорного ведомства удовлетворил Ногинский городской суд, а Московский областной суд оставил решение в силе в ответ на апелляцию ответчиков.

Коррупционеры часто прятали незаконно полученные доходы у близких родственников или оформляли на них купленную недвижимость. По версии следствия, так поступил арестованный за коррупцию заместитель министра обороны Тимур Иванов , которому насчитали сумму в 2,18 миллиарда рублей причиненного ущерба.

Также поступал получивший 13 лет колонии строгого режима полковник Дмитрий Захарченко. Даже после вынесения приговора он заявлял, что из найденных восьми миллиардов рублей лишь 93 тысячи принадлежали ему.

Генпрокуратура РФ Суд МВД РФ Коррупция Недвижимость Полиция Москва Квартиры
23 декабря 2024, 00:03
Россиянам рассказали, какой срок грозит за поджог банкоматов
Freepik
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Серия поджогов в общественных местах произошла за последние дни по всей стране. Среди задержанных полицией много пенсионеров. Адвокат Владимир Жеребенков в разговоре с «Абзацем» рассказал, какие сроки могут грозить поджигателям.

Он отметил, что такие преступления могут классифицировать как хулиганство. Тогда человеку будет грозить от семи лет лишения свободы и возмещение материального ущерба.

Кроме того, следователи могут завести дело по статье «Террористический акт». В случае, если он привел к жертвам, в суде будут рассматривать строгое наказание вплоть до пожизненного заключения.

«Многое зависит из каких побуждений, в чьих интересах действовал человек. Отягчающим обстоятельством будет, если преступление совершалось в интересах спецслужб Украины», - объяснил адвокат.

Жеребенков напомнил, что если человека вынуждают совершить преступление, то нужно сразу обратиться в спецслужбы, которые могут провести оперативную комбинацию и «отбить руки» мошенникам.

В Москве и Подмосковье 21 декабря произошло более 10 поджогов и запусков фейерверков. Мужчина 1961 года рождения поджег петарды в МФЦ, который находится в торговом центре «Гелиос» в Королеве. Еще один случай произошел на северо-востоке Москвы в торговом центре «Форт», где неизвестный взорвал петарду.

Поджоги Адвокаты Пенсионеры Преступления Полиция Королев Москва
22 декабря 2024, 22:55
Поджегшую отдел полиции пенсионерку задержали во Владимирской области
РИА «Новости»
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Пенсионерка из города Петушки во Владимирской области попала под уголовное дело за поджег отдела полиции. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве уточнили, что вечером в субботу, 21 декабря, местная жительница пришла к отделу полиции с заранее купленной канистрой бензина. Принесенным топливом она облила входную дверь и подожгла ее.

Правоохранители задержали пенсионерку на месте. Она тут же объяснила, что пошла на преступление под воздействием неизвестных, с которыми общалась по телефону на протяжении длительного периода времени.

Следователи завели уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. В ходе допроса криминалистов пенсионерка признала свою вину. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания подозреваемой меры пресечения.

В эти выходные в целом ряде городов России прошла волна из поджогов банкоматов, , а также взрывов петард в торговых центрах и других местах большого скопления людей. Чаще всего нарушителями оказывались люди старшего возраста.

При этом все они заявили, что с ними связались по телефону неизвестные и принуждали идти на преступления. По неподтвержденным данным, звонившие связаны с украинскими спецслужбами.

Одно из самых крупных наказаний грозит 68-летней жительнице Санкт-Петербурга, которая залила в банкомат горючую жидкость и подожгла, спровоцировав взрыв. Полиция квалифицировала ее действия как теракт. Максимальный срок наказания по этой статье - пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело Поджоги Пенсионеры Бензин Россия Полиция Следственный комитет России

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