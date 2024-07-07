07 июля 2024, 19:44

Сотрудницу телеканала изнасиловали рядом с «Останкино»

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Трое мужчин изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ», когда она вышла из телецентра «Останкино» после ночной смены. Управляющий директор «Газпром-медиа» Тина Канделаки подтвердила эту информацию в Telegram-канале.

«Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное», - написала она.

Канделаки выразила уверенность, что преступников накажут по всей строгости закона. Она пообещала приложить для этого все усилия.

По данным Telegram-канала Baza, нападение произошло 6 июля рядом с телецентром «Останкино» около 02:30, когда пострадавшая закончила работу. Она вышла из здания телецентра и пошла в сторону пруда.

Одного из подозреваемых задержали спустя 40 минут после нападения, а позже вычислили и его подельников. Задержанными оказались граждане Узбекистана, приехавшие в Москву на заработки. Следователи завели уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц.

Ранее в Москве задержали двух граждан Узбекистана по подозрению в изнасиловании. Мужчины напали и изнасиловали незнакомую женщину в ночь с 19 на 20 июня.

Уголовное дело Мигранты Женщины Изнасилования Москва
07 июля 2024, 08:24
Одного из братьев Ащеуловых могут судить по новому уголовному делу
РИА «Новости»
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Против осужденного за государственную измену старшего сына священника из Липецка Игоря Ащеулова Иоанна могут завести еще одно уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС.

По информации источника, причиной стала его речь в последнем слове в ходе заседания суда. Несмотря на замечания судьи, Иоанн публично осудил власти страны и армию России.

Теперь его высказывания могут стать основанием для возбуждения дела по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».

Ранее братьев Ащеуловых задержали в Курской области при попытке незаконно перейти государственную границу с Украиной. Им вменили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса.

В ходе прений сторон 3 июля прокурор попросил суд назначить троим сыновьям липецкого священника по 18 лет строгого режима.

Суд
06 июля 2024, 14:53
СК запросил арест для напавшего на повара с ножом московского дебошира
РИА «Новости»
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Следствие выступило с требованием об аресте иностранца, обвиняемого в покушении на убийство повара в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Ночью 5 июля в Мещанском районе посетитель бара напал на повара развлекательного учреждения с ножом и ударил его в сердца. На помощь пострадавшему тут же пришли коллеги: сотрудники бара вызвали скорую помощь, которая экстренно доставила раненого в больницу.

Медикам удалось спасти повара. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Нападавшего нашли, ему уже предъявили обвинение в покушении на убийство. Известно, что мужчина - иностранец. Камеры с места инцидента изъяли. Основной версией случившегося следователи назвали бытовой конфликт. Теперь Следком настаивает на аресте дебошира.

Ранее в суд передали дело дачника из Краснодара, который из ревности расправился с соседом. В ночь случившегося между собутыльниками произошел конфликт из-за супруги хозяина дома, закончившийся поножовщиной.

Уголовное дело Врачи Полиция Следственный комитет России Москва
06 июля 2024, 14:16
Цех по производству суррогатного алкоголя накрыли в Перми
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Организовавшую производство поддельного алкоголя преступную группировку задержали в Перми. Об этом со ссылкой на краевое управление ФСБ сообщило РИА «Новости».

В ведомстве рассказали, что силовики нашли подпольный цех, где злоумышленники занимались производством спиртосодержащей продукции, которую разливали по бутылкам без маркировки и отправляли на продажу.

В общей сложности правоохранители изъяли 45 тонн спиртосодержащей жидкости. Против задержанных завели уголовные дела о незаконном производстве и продаже спиртного. Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.

В конце мая полицейские Кронштадта задержали частного производителя кустарного алкоголя. Винокурню мужчина открыл в трех гаражах, где, кроме перегона поддельного спиртного, разливал жидкости в различные тары и продавал всем желающим. Общий объем контрафактной спиртосодержащей продукции превысил 1,5 тонны.

Уголовное дело Пермь ФСБ Алкоголь
06 июля 2024, 13:18
Отца террористов из Дагестана опять задержали по новому обвинению
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В Дагестане вновь задержали бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова. Он стал фигурантом уголовных дел по экономическим преступлениям, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Задержан экс-глава Сергокалинского района республики Магомед Омаров. В отношении него возбуждены уголовные дела по экономическим преступлениям», - сказал он.

Омаров ушел в отставку сразу после того, как его сыновья приняли участие в нападениях на церкви, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте 23 июня. Одного из них, Османа Омарова , считали главарем банды. Погибли 22 человека , в том числе полицейские.

Отца арестовали на 10 суток по статье о мелком хулиганстве , и он вышел на свободу 4 июля. Других его сыновей тоже взяли под стражу. Жена одного из них заявила журналистам, что братья догадались о планах террориста по статусу в мессенджере и пытались отговорить его.

Задержания Уголовное дело Дагестан Терроризм Преступления Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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