Сотрудницу кадетского корпуса Следкома арестовали за участие в «Артподготовке»

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Правоохранители задержали женщину по делу, возбужденному по части второй статьи 205.5 УК России «Участие в деятельности террористической организации». Вплоть до задержания она работала посудомойщицей в кадетском корпусе.

Следователи назначили комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, и в случае вменяемости подозреваемой направят дело в прокуратуру, а затем - во 2-й Западный окружной военный суд.

Другой предполагаемый активист «Артподготовки»* работал в РЖД. Он, как и сотрудница структуры СКР, отрицает свою вину.

По информации «Коммерсанта», имена соратников назвал другой задержанный ранее активист. Суд отказался переводить подозреваемых под домашний арест и оставил под стражей до 25 декабря.

В Москве осудили участника другой террористической организации - «Легион Свобода России» **. Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима.

*Признана экстремистской и террористической организацией, запрещена в России.

**Признан террористической организацией, запрещен в России.