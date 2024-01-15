Сотрудницу банка в Москве заподозрили в воровстве со счетов иностранных вкладчиков

По информации издания, полиция возбудила сразу несколько уголовных дел на 29-летнюю подозреваемую. По предварительной информации, она работала в филиале на Мичуринском проспекте в Москве. Девушка следовала определенной схеме: выпускала дополнительные банковские карты и привязывала их к счетам клиентов, а дальше распоряжалась этими деньгами.

Как правило, подозреваемая снимала денежные средства или оформляла заявления якобы от имени вкладчиков на перевод денег. Она переводила деньги не очень большими суммами, чтобы не вызвать подозрения. Сами потерпевшие клиенты ничего не знали об этих махинациях.

Так, предположительно, девушке удалось присвоить себе 277 тысяч рублей одного из иностранных клиентов. Среди других зафиксированных на данный момент случаев потерпевшие лишились от 40 до 100 тысяч рублей.

Схема вскрылась 10 января, когда представитель «Райффайзенбанка» сообщил полиции о краже денег со счетов клиентов. На данный момент общая сумма ущерба достигла приблизительно миллиона рублей.

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