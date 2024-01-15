15 января 2024, 12:02

Сотрудницу банка в Москве заподозрили в воровстве со счетов иностранных вкладчиков

РИА «Новости»
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Сотрудницу «Райффайзенбанка» в Москве заподозрили в воровстве небольших сумм со счетов клиентов. Она оформляла дополнительные карты и с их помощью переводила деньги со счетов, как правило, иностранных вкладчиков, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, полиция возбудила сразу несколько уголовных дел на 29-летнюю подозреваемую. По предварительной информации, она работала в филиале на Мичуринском проспекте в Москве. Девушка следовала определенной схеме: выпускала дополнительные банковские карты и привязывала их к счетам клиентов, а дальше распоряжалась этими деньгами.

Как правило, подозреваемая снимала денежные средства или оформляла заявления якобы от имени вкладчиков на перевод денег. Она переводила деньги не очень большими суммами, чтобы не вызвать подозрения. Сами потерпевшие клиенты ничего не знали об этих махинациях.

Так, предположительно, девушке удалось присвоить себе 277 тысяч рублей одного из иностранных клиентов. Среди других зафиксированных на данный момент случаев потерпевшие лишились от 40 до 100 тысяч рублей.

Схема вскрылась 10 января, когда представитель «Райффайзенбанка» сообщил полиции о краже денег со счетов клиентов. На данный момент общая сумма ущерба достигла приблизительно миллиона рублей.

Ранее мошенник под видом влюбленного американца выманил у москвички более двух миллионов рублей.

Уголовное дело Мошенничество Кражи Деньги Полиция Москва
15 января 2024, 11:21
Механизм ареста украденных в России активов предложили разработать в СК
РИА «Новости»
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СК России предлагает заняться разработкой механизма ареста украденных активов за рубежом после окончания расследования, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. По его оценке, пока международный розыск и арест преступных активов недостаточно регламентированы, сообщило РИА «Новости».

Бастрыкин обратил внимание, что иностранные компетентные органы зачастую могут исполнять запросы достаточно долго, иногда по несколько лет. За это время расследование уже могут завершить и направить дело в суд.

Причем, как подчеркнул глава СК, отсутствие ответа никак не мешает рассмотрению материалов дела в суде, однако право на возмещение ущерба остается нереализованным.

По его словам, если ответ компетентных органов придет после того, как дело рассмотрел суд, потребуется механизм, позволяющий определить порядок ареста имущества, которое заполучили преступным путем и вывезли за рубеж.

«В настоящее время механизмы международного розыска и ареста преступных активов недостаточно регламентированы в уголовном процессе», - указал Бастрыкин.

Глава СК выразил уверенность в необходимости предусмотреть процедуру направления уполномоченным органом материалов в суд для решения о наложении на него ареста либо конфискации по окончании расследования.

Россия Следственный комитет России
15 января 2024, 10:47
Подозреваемый в убийстве женщины в подвале в Москве успел сбежать за границу
РИА «Новости»
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Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на свидании в подвале одной из московских многоэтажек, успел бежать из города за границу. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, подозреваемый - 35-летний гражданин Узбекистана Шехназар Ишбаев - еще вечером 10 января вылетел из аэропорта Внуково на родину.

Погибшая познакомилась с убийцей в интернете, на сайте знакомств. На первое свидание новый кавалер позвал ее в подвал многоэтажки на 16-й Парковой улице. Оттуда женщина вечером 9 января прислала дочери свою геопозицию.

Спустя два дня ее тело нашли в этом помещении в строительном мешке. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее житель Турции сбросил девушку со скалы после отказа выйти за него замуж.

Убийства Преступления Москва
14 января 2024, 21:29
Полиция задержала хулиганов, которые снимали треш-ролики в московском метро
РИА «Новости»
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Троих злоумышленников, снимавших треш-ролики в московском метро, задержала полиция. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене», - написала Волк.

Всех фигурантов привлекли к административной ответственности. Хулиганы снимали видеоролики, на которых бегали по крышам вагонов, выкручивали лампочки на станциях, били ногами по поезду и инсценировали драку. Ролики треш-блогеры выкладывали в Интернет.

Дептранс Москвы сообщил, что готовит иск о возмещении материального ущерба.

Госдума 23 января рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов. Способ съемки не важен, главное - ее факт и наличие жестокости или преступлений на видео.

Интернет МВД РФ Преступления Видео Поезда Метро Полиция
14 января 2024, 20:06
Два приезжих попали под уголовное дело за хулиганство в Москве
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело против двух уроженцев Узбекистана о нарушении общественного порядка и неуважении к людям. Предположительно, подозреваемые причинили вред прохожему на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в соцсетях появились сведения о том, что два мигранта 14 января рядом с магазином совершили хулиганские действия в отношении незнакомого мужчины.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося, изучают кадры с камер видеонаблюдения, а также приступили к допросу свидетелей произошедшего.

Накануне в Москве также задержали ранее судимого 51-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке грабежа и нападении на полицейских. На время следствия его отправили в изолятор. Мужчине предъявили обвинение по трем статьям.

Драки Мигранты Москва

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