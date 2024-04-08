«Состояние тяжелое». Жительница Сергиева Посада не поделила лифт с соседкой и напала на нее с ножом

Конфликт произошел в субботу, 6 апреля. Жительница Сергиева Посада 46-летняя Елена по неизвестным причинам начала выталкивать из лифта свою соседку - 66-летнюю Ирину.

«В ходе возникшего конфликта Елена ножом нанесла Ирине удары в области живота и шеи», - сообщил источник «360».

Далее, по данным собеседника, нападавшая вышла из лифта на четвертом этаже, пешком спустилась на первой этаж, сама порезала себе предплечье и вызвала экстренные службы. Пострадавшая поднялась в свою квартиру и также вызвала скорую помощь и полицию.

В результате обеих женщин доставили в городскую больницу. У Ирины врачи диагностировали ножевое ранение живота и шеи, у Елены- колото-резаную рану предплечья. Обе женщины находятся в реанимации без сознания в результате большой кровопотери.

Сын пострадавшей от нападения Ирины подтвердил «360», что его мать находится в тяжелом состоянии.

В правоохранительных органах уточнили, что сотрудники изъяли орудие преступления - кухонный нож.

В конце марта жительница Белгородской области напала с ножом на своего возлюбленного. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи.