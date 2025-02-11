Соседка рассказала о заказавшей убийство бывшего мужа московской пенсионерке

Женщина подчеркнула, что у пары было несколько квартир в Московской области, и поверить в то, что из-за недвижимости пенсионерка заказала убийство мужа, очень сложно.

«В последний раз я ее видела недели три назад. Она приходила только платежки забирать, но иногда оставалась ночевать», - заявил соседка.

Она добавила, что бывшие супруги работали на административных должностях, поэтому откуда взялись пять миллионов для киллера, непонятно.

О задержании пенсионерки, которая занялась поиском киллера для своего супруга сообщила пресс-служба московского управления СК. В ведомстве пояснили, что сначала женщина обратилась к частному детективу, которого наняла для сбора информации о муже.

В ходе общения со специалистом заказчица пояснила, что находится в стадии развода и хочет забрать все совместно нажитое имущество себе. Для реализации своего плана она ищет киллера, который отравит супруга.

Детектив согласился выполнить заказ за пять миллионов рублей. Получив аванс, он сообщал пенсионерке ложную информацию, а после инсценировал убийство.

Женщину задержали во время передачи оставшихся денежных средств. Криминалисты возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству.