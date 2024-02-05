Сорокалетняя москвичка организовала наркопритон в квартире на востоке столицы

Читайте нас в:

По данным оперативников, женщина предоставляла наркозависимым помещение для употребления. Взамен она получала от посетителей запрещенные вещества.

Ее арестовали по месту жительства. Во время осмотра жилища полицейские обнаружили 14 шприцев, один из которых содержал следы героина, а также две трубки со следами N‑метилэфедрона.

Полиция также задержала трех человек, посещавших квартиру женщины. Медицинская экспертиза подтвердила, что они находились в состоянии наркотического опьянения. Они признались в употреблении. Против них оформили административные протоколы.

На хозяйку жилья завели уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Анапе полицейские нашли в сарае у местного жителя 20 тысяч доз наркотиков.