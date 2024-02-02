Соратницу Навального объявили в розыск

Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил врача-терапевта к четырем годам условно за получение от призывников крупных взяток на общую сумму не менее 450 тысяч рублей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

Следствие установило, что врач работал терапевтом амбулаторного приема кабинета военного комиссариата в городской поликлинике № 19 на Пражской улице.

Его обвинили в том, что он «в составе сформированной устойчивой ОГ», в которую входили и другие сотрудники медучреждений, использовал свое служебное положение для получения взятки от представителей молодых людей, желающих «откосить» от армии.

Врач получил от представителей призывников не менее 450 тысяч рублей. Нелегальное освобождение от призыва стоило им от 140 до 160 тысяч рублей.

Обвиняемый свою вину признал. С ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на три года», - уточнила пресс-служба.

Ранее срок в колонии получила участница шестого сезона реалити-шоу «Пацанки» Анна Тихая (настоящая фамилия Тихомирова) за избиение незнакомой девушки на остановке.