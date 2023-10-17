Сообщников стрелявшего по футбольным фанатам радикала в Бельгии объявили в розыск

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«Разыскиваются еще двое подозреваемых», - сказал источник в правоохранительных органах.

Вечером 16 октября возле стадиона имени короля Бодуэна мужчина открыл огонь из автомата. Два человека погибли, один получил ранения. Матч между сборными Швеции и Бельгии остановили, людей со стадиона эвакуировали. В целях безопасности закрыли несколько станций метро.

Подозреваемый скрылся, а потом опубликовал в интернете видео с признанием в связях с «Исламским государством»*. Мужчину ранили при задержании в одном из кафе , спустя время он умер. По одной из версий, спецслужбы Бельгии знали о радикальных взглядах 45-летнего уроженца Туниса , но не смогли предотвратить нападение.

* «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.