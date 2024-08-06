Содержимое шести банковских ячеек приобщили к делу генерала Булгакова

В рамках дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере арестовали собственность, которая находилась в банковских ячейках одного из фигурантов.

«Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять», - заявил собеседник агентства.

Булгакова задержали 26 июля. Ему вменили растрату при поставке девяти миллионов пайков по завышенной цене. Также к разбирательству привлекли совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко, который занимался поставкой пищевых наборов. В его собственности нашли автомобиль Aston Martin и долю компании - производителя консервов.