Сочинский чиновник наживался на продаже мест на кладбищах

У каждого из злоумышленников были свои роли, согласно которым возможность захоронения они предоставляли только за взятки. Суммы варьировались от 200 тысяч до трех миллионов рублей.

В ходе расследования оперативники провели обыски по 25 адресам в Сочи и изъяли более 15 миллионов рублей, документы и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Ранее в Хабаровском крае арестовали вице-премьера Евгения Никонова. Его заподозрили в коррупции.

По предварительной версии, в ноябре 2023 года на тот момент действующий общественный советник главы города Сочи решил начать брать деньги за места для захоронения на кладбищах. Для это он создал организованную группу.