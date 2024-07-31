31 июля 2024, 23:26

Сочинский чиновник наживался на продаже мест на кладбищах

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Правоохранители пресекли в Сочи деятельность преступной группировки, которая незаконно продавала места на городских кладбищах. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

У каждого из злоумышленников были свои роли, согласно которым возможность захоронения они предоставляли только за взятки. Суммы варьировались от 200 тысяч до трех миллионов рублей.

В ходе расследования оперативники провели обыски по 25 адресам в Сочи и изъяли более 15 миллионов рублей, документы и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Ранее в Хабаровском крае арестовали вице-премьера Евгения Никонова. Его заподозрили в коррупции.

По предварительной версии, в ноябре 2023 года на тот момент действующий общественный советник главы города Сочи решил начать брать деньги за места для захоронения на кладбищах. Для это он создал организованную группу.

Коррупция Чиновники Следственный комитет России Краснодарский край
31 июля 2024, 18:56
Петербургские генералы МВД не признали вину в получении взяток
РИА «Новости»
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Генералы петербургского ГУ МВД Алексей Семенов, Иван Абакумов и Сергей Умнов в ходе заседания в Хамовническом суде Москвы не признали вину в получении взяток на сумму 64,5 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В чем взятка? Не пойму, что я взял? Обвинение не конкретно. Виновным себя не признаю», - ответил на вопрос судьи Умнов.

Семенов и Абакумов также заявили, что не считают себя виновными. Сторона обвинения в суде уточнила, что сумма взяток составила порядка 64 миллиона 650 тысяч рублей.

Бывшего замначальника ГУ МВД России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу генерал-майора в отставке Абакумова, начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу генерал-майора Семенова, а также помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Умнова арестовали в июле 2022 года.

Тогда им вменили обвинение по статье о превышении должностных полномочий, но затем переквалифицировали на получение взятки в особо крупном размере.

Суд Коррупция
31 июля 2024, 18:03
«Все затягивается». Пострадавший в драке с Ларкиным пожаловался на ход проверки
РИА «Новости»
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Разбирательство по делу о драке с участием бойца смешанных единоборств Александра Ларкина в аэропорту Внуково пока не привело к каким-то конкретным результатам. Об этом 360.ru сообщил пострадавший в потасовке.

«Прошло 14 дней, но пока все проходят как свидетели. Хотя на видео все отлично видно, кто первый напал, все-таки боец ММА», - поделился мужчина.

По его словам, Ларкин с другими участниками случившегося не связывался. При этом пострадавшего возмутило, что спортсмен «раздавал комментарии», словно это на него напали. При этом на видео с места драки, по его мнению, хорошо видно, как все происходило.

«Он с удара вырубил моего друга Колю, а потом переключился на меня, хотя я в перепалке вообще не участвовал», - подчеркнул собеседник 360.ru.

По его мнению, бойца могли арестовать уже на второй день после конфликта.

«Адвокаты занимаются, но все затягивается. Прошло две недели, а он - на свободе. Сейчас все на больничном, у мена нога болит и сотрясение. Будем подавать все возможные иски, жалобу в прокуратуру уже пишут», - заключил пострадавший.

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru ранее заявил, что Ларкин не был инициатором конфликта. Сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

Драки
31 июля 2024, 15:42
Обезобразившего битцевского маньяка будут судить за зверское убийство матери
РИА «Новости»
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В Москве предстанет перед судом мужчина, который напился и убил свою мать, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. После расправы он расчленил тело жертвы.

По данным ведомства, 5 августа прошлого года подсудимый выпивал с друзьями в своей квартире и шумел. Мать сделала ему замечание, за это он забил ее до смерти. Несколько недель он думал, что дальше делать, затем спрятал тело в линолеум, вывез на дачу, отрезал голову и закопал в яме.

Дело направили в суд. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Примечательно, что его уже судили 27 лет назад. Тогда он выпивал со знакомым и в ходе ссоры порезал его ножом, навсегда оставив ему шрам на лице. Знакомого звали Александр Пичушкин. Впоследствии этот шрам стал особой приметой битцевского маньяка. Тогда нынешнего фигуранта дела осудили еще и за хулиганство, поскольку он матерился и угрожал соседям, выскочившим на шум на лестничную клетку.

Ранее житель Югры, убивший друга и спрятавший его останки в мусорке , получил 13 лет.

Убийства Суд Прокуратура РФ Мужчины
31 июля 2024, 15:17
В Генпрокуратуре указали на просчеты власти при терактах в «Крокусе» и Дагестане
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Произошедшие в этом году террористические акты в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье и в Дагестане продемонстрировали просчеты органов власти в сфере антитеррористической защиты, необходим иной уровень проверок. Об этом на оперативном совещании по подведению итогов работы органов прокуратуры в первом полугодии 2024 года заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщила пресс- служба ведомства.

По его словам, совершением терактов в Московской области и Республике Дагестан злоумышленники бросили вызов российскому обществу и правоохранительной системе.

«Это стало возможным во много вследствие просчетов со стороны уполномоченных органов власти. Это требует от нас другого уровня реагирования и проверок в сфере противодействия терроризму», - отметил Краснов.

Группа террористов 23 июня напала на две синагоги и два православных храма в Махачкале и Дербенте. Среди пострадавших и жертв оказались гражданские лица и работники правоохранительных органов. Силовики уничтожили пятерых нападавших боевиков.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в концертный зал, начали стрелять по людям, а также подожгли здание. Жертвами атаки стали 145 человек.

Генпрокуратура РФ Теракт в «Крокусе» Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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